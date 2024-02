Paolla Oliveira quer criar identificação no Carnaval: 'Especialmente com mulheres'

Em entrevista à revista CARAS, Paolla Oliveira ainda celebrou quinto ano consecutivo como Rainha de Bateria da Grande Rio no Carnaval carioca

Fã declarada do Carnaval e dona de muito samba no pé, a atriz Paolla Oliveira vê no feriado um momento para criar identificação com o público. Em entrevista à revista CARAS, ela falou sobre a animação para a festa e celebrou o quinto ano consecutivo como Rainha de Bateria da Grande Rio.

"O Carnaval é um momento especial. Nele, eu me divirto, procuro existir e reverberar coisas que, como mulher, me são caras na vida como um todo", reflete Paolla Oliveira . "Vou seguir respeitando e buscando o máximo de identificação com cada um, especialmente com as mulheres."

A artista é Rainha de Bateria da Grande Rio, escola de samba tradicional do Carnaval carioca. Ela esteve no posto pela primeira vez em 2009, e, agora, mais madura e segura de si, a atriz ocupa pela quinta vez o lugar de rainha da agremiação.

Leia também: Paolla Oliveira, Sabrina Sato e Erika Januza levam beleza, empoderamento e força à avenida

Antes, a escola costumava manter as Rainhas de Bateria por, no máximo, dois anos consecutivos desfilando pela avenida. "Fico muito feliz por isso. A Grande Rio merece criar raízes cada vez mais sólidas porque tem uma comunidade presente, fiel, engajada."

Para ela, estar tantos anos no posto trás um compromisso pela aceitação da comunidade da escola. Antes, ela havia desfilado pela Grande Rio em 2009 e 2010, e voltou ao posto somente em 2020, e não saiu mais desde então. "Garantida estou", celebra a atriz.

Há 15 anos, Paolla Oliveira curtiu o feriado ao lado do astro Billy Zane (57), que interpretou o vilão Cal Hockley em Titanic, veio ao Brasil para curtir o Carnaval. No ano de 2009, ele compareceu à Ilha de CARAS, e conheceu diversos brasileiros. Ao lado da artista brasileira, o ator sambou, fotografou e foi elogiado pelos convidados do evento.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE NO INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: