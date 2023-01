Paolla Oliveira encanta ao postar clique com Diogo Nogueira: ''As almas se encontraram''

Atriz Paolla Oliveira se derrete ao surgir coladinha com o namorado, Diogo Nogueira, durante viagem: ''Muito valioso pra mim''

A atriz Paolla Oliveira (40) usou as redes sociais neste sábado, 07, para se declarar para seu namorado, o cantor Diogo Nogueira (41)!

Curtindo viagem de férias na companhia do amado, com quem assumiu o relacionamento em julho de 2022, a artista que dá vida a Pat na novela das sete Cara e Coragem deixou os fãs encantados ao surgir agarradinha com o compositor em foto publicada em seu perfil no Instagram.

A famosa aparece usando um biquíni branco e esbanjando sua beleza natural na selfie colada com Nogueira, que posou sorridente usando uma camisa azul. Em outra imagem, o casal aparece na praia.

"Estar ao seu lado criando memórias é muito valioso pra mim'', escreveu Paolla Oliveira na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs exaltaram o casalzão. "Parece que as almas se encontraram, felicidades sempre", disse uma fã. "Lindos! Toda a felicidade do mundo é o que vocês merecem! AMO DEMAIS!", declarou outra. "Parece pintura, lindos", elogiou uma terceira. "Lindosss, tenham um filho pra espalhar essa genética", pediu mais uma.

Confira as fotos de Paolla Oliveira com Diogo Nogueira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

De biquíni, Paolla Oliveira exibe beleza natural em selfie no espelho

Na sexta-feira, 06, a atriz Paolla Oliveira recebeu chuva de elogios dos seguidores ao compartilhar novas fotos de viagem!

Ela roubou a cena ao surgir apenas de biquíni. Com um look branco cavado e apostando no carão, a famosa empinou o bumbum ao posar em selfie no espelho. Em outros registros, a gata apareceu sorridente tomando drink e curtindo o dia de sol à beira-mar. "Eu quero amor. Eu quero tudo que for bem colorido. Tudo que for leve...", escreveu na legenda.

Paolla curtiu a virada de ano com o namorado, o cantor Diogo Nogueira. Em sua rede social, ele postou fotos românticas do casal na hora do brinde no réveillon. "2023, Sonhos, Sambas, Planos, Rumos, Vamos? Certos que vai dar certo! Feliz Ano Todo!", disse ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!