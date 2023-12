Pai de Britney Spears tem a perna amputada em cirurgia

Imprensa internacional relata o que aconteceu com o pai de Britney Spears, que teve a perna amputada e passou por cinco cirurgias

Pai da cantora Britney Spears, o empresário Jamie Spears teve a sua perna amputada em um hospital nos Estados Unidos. De acordo com o site TMZ, o procedimento aconteceu há cerca de um mês e ele precisou realizar cinco cirurgias.

O pai de Britney foi diagnosticado com uma infecção grave e os médicos optaram pela amputação para interromper o processo infeccioso. A publicação ainda contou que Jamie ficou doente e abatido após as críticas que recebeu por causa das polêmicas envolvendo a tutela de sua filha famosa.

Por enquanto, o estado de saúde de Jamie Spears após a cirurgia não foi divulgado.

Será que Jamie e Britney Spears podem ter uma reconciliação?

Ainda de acordo com o site TMZ, Jamie Spears e Britney Spears podem vivem uma reconciliação após a polêmica da tutela dela. Fontes da publicação informaram que a artista está sendo mais tranquila quanto ao seu pai e até pensa em ajudá-lo financeiramente. Por sua vez, o empresário quer muito voltar a ter contato com a filha.

E o pai não é o único que quer se reaproximar da cantora. Recentemente, Britney se encontrou com sua mãe, Lynne, e as duas ficam horas no telefone conversando. Além disso, a cantora fez um convite para sua irmã, Jamie Lynn, ir visitá-la e ela também já se encontrou com seu irmão, Bryan.

Britney Spears falou da tutela em livro

Em um trecho do seu livro de memórias, a cantora Britney Spears revelou que trocou sua liberdade em troca de ficar com seus filhos. Ela afirmou que parou de lutar contra sua tutela para passar tempo com os herdeiros.

A diva pop começou a ficar sob tutela de seu pai em 2008, onde Jaime Spears tinha total controle sob a vida pessoal e financeira da filha. Em seu livro que será lançado no dia 24 de outubro, Britney escreveu que foi internada involuntariamente duas vezes para avaliações psicológica, e após isso parou de lutar contra o pai.

“Depois de ser presa a uma maca, eu sabia que eles poderiam conter meu corpo sempre que quisessem”, lembra a artista no livro. “E então eu concordei”, ainda afirmou. Foi a partir dessa realização, que a dona do hit “Toxic” decidiu ficar com os filhos. “Minha liberdade em troca de cochilos com os meus filhos – foi a troca que eu tive que fazer”, afirmou a diva pop no livro.

Britney é mãe de dois meninos Sean Preston, de 18 anos, e Jayden James, de 17, fruto do antigo casamento da cantora com dançarino Kevin Federline. Após o fim da tutela da mãe, a relação de Britney com os filhos ficou conturbada.

No livro, Britney deu detalhes sobre sua tutela. "A tutela despojou-me da minha feminilidade, transformou-me numa criança. Tornei-me mais de uma entidade do que uma pessoa no palco. Sempre senti música em meus ossos e em meu sangue, eles roubaram isso de mim", desabafou em um trecho marcante do livro.