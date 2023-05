Padre Patrick Fernandes defende Padre Fábio de Melo por personagem na internet: 'Humorado'

Padre Patrick Fernandes saiu em defesa de Padre Fábio de Melo e falou sobre as pressões vividas por padres em participação no podcast Contigo!

Padre Patrick Fernandes (36) defendeu o Padre Fábio de Melo (52) por um personagem na internet. O sacerdote participou do podcast Contigo! e declarou que admira o religioso por interpretar uma freira em seu perfil do Instagram. Ele falou sobre as pressões vividas sobre padre ser sempre bom e não poder errar. "Humorado", disparou durante a entrevista.

"Eu acho o padre Fábio um divisor de águas, de verdade. Até em questão de internet mesmo, porque ele tem um personagem no Instagram de uma freira, que eu acho aquilo extremamente humorado, e eu sei o tanto que ele deve sofrer críticas por fazer aquilo. [...] Quando a gente vai fazer o 'Fora da Caixinha' [seu show] eu fico feliz quando tem um padre lá na plateia. Eu sei que eu também talvez seja odiado por alguns, mas muitos deles me amam também", declarou Padre Patrick Fernandes.

O sacerdote ainda falou sobre as expectativas criadas sobre os padres. "Eu sou realizado como padre, não me vejo em outra vida, mas exige muita renúncia, e tem sempre a expectativa das pessoas do 'Super-Homem', que não erra, que não cai, que não falha e tudo o mais. Padre é igual avião, só dá notícia quando cai. Não tem pessoas noticiando coisas extraordinárias que os padres estão fazendo, ajuda em escola, orfanato, essas coisas. Então assim, quando se noticia é porque caiu".

"A gente vive nessa pressão de 'ser bom' e eu não quero mais viver assim. Eu quero ser humano, extremamente humano. Frágil, que precisa de ajuda, que precisa de alguém para estender as mãos, porque nem sempre vou estar forte, nem sempre vou ter algo para oferecer. E essa sensação de ser vigiado, te causa a longo prazo uma dor, porque parece que você vive em função do outro, em função do que o outro está esperando de você", concluiu ele.

Leia também: Padre Patrick Fernandes declara que sofre críticas de religiosos: ‘Julgamento’

Confira um post do Padre Fábio de Melo interpretando sua personagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fábio de Melo (@pefabiodemelo)

O PADRE ENFRENTOU A DEPRESSÃO

Padre Patrick Fernandes passou por um processo de depressão e contou que por muito tempo sentiu vergonha de falar a respeito, já que os padres são educados a serem fortes. Ele ressaltou a importância de falar sobre a doença e que percebeu que poderia ajudar outras pessoas que passavam pela mesma situação através de sua vida. "O número de suicídios entre os padres cresce assustadoramente, acho que do ano passado para cá, no Brasil, acho que são 9 ou 10 padres que se suicidaram. É uma coisa que se fala muito pouco a respeito".

"Comecei a perceber que não tinha o mesmo entusiasmo. Eu sempre gostei muito de ouvir pessoas, atender confissão, celebrar a missa e isso se tornou um fardo. A cada dia eu ia me isolando mais, ia arrumando desculpas para não estar no meio de pessoas. A gente deixa de dormir, de comer [...] Você sabe que existe uma dor profunda, mas não consegue descrever com palavras o que está sentindo. Eu demorei muito para reconhecer que estava precisando de ajuda e que só a minha fé não seria o suficiente para me tirar daquela situação", revelou o padre, sobre quando percebeu que passava por um período difícil em relação à sua saúde mental.