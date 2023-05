Padre Patrick Fernandes revela como percebeu que sofria de depressão: 'Isolando'

Padre Patrick Fernandes participou do podcast Contigo! e falou sobre sua forma de levar a vida com leveza e também sobre como enfrentou a depressão

Padre Patrick Fernandes (36) revelou como percebeu que sofria de depressão. O sacerdote participou do podcast Contigo! e falou sobre sua forma de levar a vida com mais leveza e sua história com a doença. Ele declarou que sentia vergonha de falar sobre o assunto, já que padres são educados para serem fortes. "Isolando", disse ele durante a entrevista.

"Eu passei por um processo de depressão e durante muito tempo eu tinha vergonha de falar a respeito, porque nós padres, a gente é educado a ser forte. O número de suicídios entre os padres cresce assustadoramente, acho que do ano passado para cá, no Brasil, acho que são 9 ou 10 padres que se suicidaram. É uma coisa que se fala muito pouco a respeito", afirmou Padre Patrick Fernandes.

O sacerdote ainda falou sobre sua forma de levar a vida com leveza. "Já viram que tem padres e pastores que falam mais do inferno e do demônio do que de Deus e do céu? É uma inversão, porque é muito mais leve falar do céu, de Deus. Eu acho que às vezes a religião se torna um fardo na vida das pessoas. Ser religioso não significa que a pessoa tem fé. A fé te liberta de muitas coisas e torna sua vida mais leve. Algumas pessoas religiosas são extremamente pesadas, a vida parece que se tornou um fardo e eles fazem de tudo para que outras pessoas carreguem fardos pesados".

Leia também:Padre Patrick Fernandes confessa que fez piada com termo capacitista: 'Errado'

Padre Patrick contou como percebeu que estava com depressão. Ele disse que tinha vergonha de falar sobre o assunto, mas quando se conscientizou que poderia ajudar outras pessoas que estivessem na mesma situação, começou a falar abertamente. "Eu acho que a leveza é necessária para o mundo que a gente vive hoje, ser leve. Acho que a gente tem que descomplicar um pouco a nossa vida".

"Comecei a perceber que não tinha o mesmo entusiasmo. Eu sempre gostei muito de ouvir pessoas, atender confissão, celebrar a missa e isso se tornou um fardo. A cada dia eu ia me isolando mais, ia arrumando desculpas para não estar no meio de pessoas. A gente deixa de dormir, de comer [...] Você sabe que existe uma dor profunda, mas não consegue descrever com palavras o que está sentindo. Eu demorei muito para reconhecer que estava precisando de ajuda e que só a minha fé não seria o suficiente para me tirar daquela situação", declarou Padre Patrick Fernandes.