Padre Patrick Fernandes confessa que fez piada com termo capacitista: 'Errado'

Padre Patrick Fernandes revelou em participação no podcast Contigo! que aprendeu após fazer uma piada com um termo que não deveria ser usado

Padre Patrick Fernandes (36) participou do podcast Contigo!. O sacerdote confessou que fez uma piada capacistista enquanto apresentava um protótipo do que se tornaria seu show hoje. Após um repórter divulgar sua fala sobre "fingir demência" nas redes sociais, ele percebeu que estava errado e e entendeu que pode doer em outras pessoas. "Errado", disparou ele durante a entrevista.

Ele declarou que sempre teve facilidade em se comunicar com as pessoas, mas era algo que estava fora de sua zona de conforto e precisou ir aprendendo aos poucos. "A gente erra também, acho que o início é sempre um aprendizado. Em relação de termos, de palavras, do que pode ser usado, do que não pode", afirmou o padre.

O sacerdote contou que fez um protótipo para testar algumas piadas para seu show, o Fora da Caixinha, quando um repórter de uma emissora do Pará o flagrou usando um termo considerado capacitista. "Ele estava vendo, porque foi transmitido ao vivo nas redes sociais e pegou essa frase, postou. Aquilo me despertou que preciso aprender aquilo que talvez seja errado, pejorativo, capacitista, porque não posso falar isso".

Leia também: Munhoz e Mariano revelam motivo para não lançar todas as músicas de uma vez; entenda

"Não posso falar somente porque é errado, mas porque isso pode realmente ofender pessoas, e se ofende pessoas não cabe a mim usar isso, eu estou errado de usar. É um aprendizado, a gente vai crescendo, amadurecendo também, tem que ter um olhar atento para as minorias principalmente. Aquilo que pode ser piada para todo mundo, pode doer para alguém. Então se dói para alguém, está errado", finalizou o padre Patrick.