Padre Patrick Fernandes declara que sofre críticas de religiosos: ‘Julgamento’

Em participação no podcast Contigo!, o padre Patrick Fernandes revelou que já sofreu um processo de outro sacerdote por suas brincadeiras e piadas

Padre Patrick Fernandes (36) declarou que sofre críticas de religiosos. O sacerdote participou do podcast Contigo! e revelou que um padre chegou a juntar vídeos de suas brincadeiras cheias de humor e enviou um processo como denúncia para Roma, mas não deu em nada. "Julgamento", afirmou durante a entrevista.

"Eu sofri e ainda sofro, acho que bem menos hoje. Tem muito mais pessoas que me amam, mas sempre tem uns que estão ali para criticar mesmo, e críticas pesadas. O hater religioso é o pior, ele é pesado, tem um discurso condenatório, de julgamento. Uma coisa é um hater que não fala em nome de Deus. As pessoas em nome de Deus fazem horrores, até guerra. Em nome de Deus aquela pessoa acha que está sendo um legislador da fé e faz um inferno na vida de alguém", disparou Padre Patrick.

Ele ainda contou que a denúncia realizada por outro sacerdote doeu , pois ainda precisa trabalhar seu emocional para lidar com críticas e comentários negativos. "Eu ainda não cheguei na maturidade de 'isso não me atinge'. Então me atinge muito mesmo.", revelou ele.O padre ainda falou sobre como enfrentou a depressão e sua forma de levar a vida com mais leveza e bom humor.

"Já viram que tem padres e pastores que falam mais do inferno e do demônio do que de Deus e do céu? É uma inversão, porque é muito mais leve falar do céu, de Deus. Eu acho que às vezes a religião se torna um fardo na vida das pessoas. Ser religioso não significa que a pessoa tem fé. A fé te liberta de muitas coisas e torna sua vida mais leve. Algumas pessoas religiosas são extremamente pesadas, a vida parece que se tornou um fardo e eles fazem de tudo para que outras pessoas carreguem fardos pesados".