Ousada, Camila Queiroz empina o bumbum em vestido vazado e fãs babam: "Perfeita!"

Camila Queiroz empina bumbum em sequência de cliques com vestido vazado e recebe elogios ao exibir corpão; veja

Sempre roubando a cena na web, a atriz Camila Queiroz (29) deu mais um show de sensualidade nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 16, a morena iniciou a tarde compartilhando uma série de cliques ousados em sua conta no Instagram.

Exibindo o corpão escultural em diversos ângulos, ela apareceu na escada fazendo pose para mostrar o vestido justo, com recortes e transparências. De costas, a artista ainda deu zoom no bumbum e deixou toda suas curvas em evidência.

"Look do nosso reencontro em #CasamentoAsCegasBrasil2. Quem já viu?", escreveu a atriz se referindo ao reality que comanda na Netflix ao lado do marido, o ator Klebber Toledo. Nos comentários, os admiradores de plantão exaltaram a beleza da famosa.

"Perfeita", comentou uma fã. "Impecável", apontou outro. "Icônica!", exclamou um terceiro seguidor. "Que mulher", disse mais um.

Amor Perfeito

Para alegria dos fãs, Camila Queiroz voltou para a emissora Global para estrear a próxima novela das seis, Amor Perfeito, prevista para estreiar em março.

Em sua contas nas redes socias, a artista mostrou para os seguidores que está se preparando para interpretar Marê. "Começando mais uma história… e essa é daquelas inspiradoras! Encontro vocês em Amor Perfeito", escreveu na legenda da postagem.