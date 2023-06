Otaviano Costa mostra Flávia Alessandra com biquíni finíssimo e reage: "Desmaiada"

Otaviano Costa mostra Flávia Alessandra em foto ousada; apresentador fez flagra indiscreto

O apresentador Otaviano Costa divertiu os fãs nesta terça-feira, 13, ao compartilhar um clique bem inusitado da esposa, a atriz Flávia Alessandra. Na foto, ela surge com um biquíni minúsculo deitada sobre uma pedra.

Além de exibir seu corpaço no clique, ela ainda foi vítima do bom humor do maridão. Isso porque ele caprichou na legenda e fez uma declaração divertida ao mostrar toda a beleza de sua companheira para o deleite dos fãs.

"Flagra: a atriz Flávia Alessandra é vista desmaiada após não ouvir um “Eu te amo” de seu marido e apresentador Otaviano Costa! Testemunhas afirmam que ele não externou a sua paixão pela belíssima atriz e ela caiu aos prantos e desmaiou na região de Teresópolis, no Rio de Janeiro. A coluna deseja resiliência e calma à Flávia!", brincou ele.

Nos comentários, seguidores reagiram ao clique. "Sereia linda", escreveu um. "Que linda", comentou outro. "Que isso, Otaviano é um homem de sorte", disparou outro. Fãs também exaltaram o bom humor de Otaviano Costa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por OTAVIANO (@otaviano)

Recentemente, em entrevista à GQ, o apresentador Otaviano Costa decidiu abrir seu coração e revelar como mantém a chama acesa da paixão pela amada, Flávia Alessandra. “Temos muito calor para viver. Somos namorados até hoje. A gente se curte muito, existe aquele tesão de começo de relação. Gostamos de nos pegar, de nos beijar, de nos apertar. Mas não existe uma fórmula secreta para dar certo. Se eu soubesse, colocava em um frasco e vendia”, brincou.

Flávia Alessandra vai à academia sem bolsa e esconde a carteira em local inusitado

Na última semana, Flávia Alessandra impressionou os seguidores ao ser clicada deixando a academia no Rio de Janeiro. Conhecida pelo corpão torneado, a loira acabou chamando a atenção para um detalhe inusitado.

É que ela saiu de casa sem bolsa, usando apenas uma calça legging coladinha e um top minúsculo de algodão. Ao ser fotografada, fãs puderam perceber que ela guardava a carteira em um lugar inusitado: o cós da calça. Conhecida pela boa forma, é sempre vista treinando pesado para manter o corpaço em forma.