Otaviano Costa detalha vida íntima ao lado de Flávia Alessandra: ‘Calor para viver’

Apresentador Otaviano Costa dá detalhes de vida íntima e revela como lida com casamento com Flávia Alessandra

Durante uma entrevista à GQ, o apresentador Otaviano Costa (50) decidiu abrir seu coração e revelar que mantém a chama acesa da paixão desde o começo de seu relacionamento com a atriz Flávia Alessandra (48). Prestes a completar 17 anos de casados, o famoso revelou alguns momentos íntimos dos pombinhos.

“Temos muito calor para viver. Somos namorados até hoje. A gente se curte muito, existe aquele tesão de começo de relação. Gostamos de nos pegar, de nos beijar, de nos apertar. Mas não existe uma fórmula secreta para dar certo. Se eu soubesse, colocava em um frasco e vendia”, brincou o apresentador.

“Acredito que o pulo do gato é não deixar as diferenças destruírem o cotidiano. De verdade, não sei exatamente o que faz a gente manter nossa relação de uma maneira tão fantástica. Aposto no humor. Digo para todos que não foi amor à primeira vista, foi bom humor à primeira vista”, completou Otaviano.

Além disso, na entrevista, Flávia explicou que os dois possuem personalidades bem definidas, o que auxilia no relacionamento. “Estamos sempre trocando sobre tudo, nos alinhando e cedendo, porque se relacionar é isso. Nós resolvemos muito bem nossas diferenças e é muito prazeroso observar como elas nos complementam e nos une”, contou a atriz.

“É impressionante a criatividade do Otaviano para lidar com todas as demandas em sua volta. Eu tenho uma admiração imensa por ele. É um amor que transborda. Mesmo juntos em diversos campos da vida, mantemos nossas características e impulsionamos, cada vez mais, tudo que construímos até aqui”, finalizou Flávia.

