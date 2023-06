Operação passa-pano: amigos lotam 'confissão' de Neymar com elogios

Amigos lotam 'confissão' de Neymar com elogios após craque confessar traição publicamente; veja

A confissão de Neymar Jr nesta quarta-feira, 21, gerou uma reação dos principais amigos do craque nas redes sociais. É que eles lotaram a publicação do craque com mensagens de apoio após ele revelar que traiu a namorada, Bruna Biancardi.

No texto, ele classifica a situação como um "erro" e se desculpa por deixar a namorada exposta após o escândalo e a revelação de detalhes do caso. Ele esclareceu que "precisa" da namorada e disse que ama a influenciadora.

"Bru. Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado", diz um dos trechos da mensagem.

Imediatamente, vários amigos surgiram para "passar pano" para o craque. Veja abaixo algumas reações dos principais "parças" do jogador do PSG:

Tirullipa: Grande é o homem que admite seus erros e pede perdão! Deus sempre nos dá uma nova oportunidade quando confessamos diante dele os nosso erros e pecados! Você é de Deus irmão e sabe do seu propósito aqui na terra, por isso peça a Deus para te livrar dos dilúvios da vida

Neymar pai: É isso filho… a vida continua sempre nos ensinando. Parabéns

Diogo Pretto: Isso aí… O amor vencerá sempre

Samara Costa: Não sei nem o que escrever, estou muito muito muito muito feliz

Bruna Coimbra: Amo vocês

André Marinho: É sobre isso irmão. Sigam fortes e unidos, aparando as arestas, corrigindo as falhas, e Deus estará no comando de tudo, abençoando a família e a vida de vocês. Estarei Sempre na torcida. Beijos irmão

Nomes como Gabily, Marvvila, Gui Araújo, Rafael Moraes e Luva de Pedreiro também deixaram comentários com elogios para o craque.

ENTENDA A CONFUSÃO ENVOLVENDO NEYMAR E BRUNA BIANCARDI

O nome de Neymar ficou entre os assuntos mais comentados na tarde deste domingo, 18, após rumores de que o craque teria traído sua noiva, Bruna Biancardi, na véspera do Dia dos Namorados. A traição aconteceu em um encontro do atleta com a influenciadora digital Fernanda Campos, que divulgou prints de uma conversa com o jogador à colunista Fabia Oliveira.

De acordo com as imagens divulgadas, os dois trocavam mensagens desde novembro, antes da Copa do Mundo no Qatar. Segundo o que a blogueira, Neymar havia dito que o relacionamento com a mãe de seu segundo filho estava oscilando. Porém, em janeiro deste ano, os dois apareceram juntos novamente e reataram a relação.

Fernanda diz ter trocado mensagens com o atleta e feito chamada de vídeo agora, em junho, quando ele retornou ao Brasil. Segundo ela, Neymar teria convidado a influenciadora para um encontro em um apartamento luxuoso, em São Paulo. Ainda conforme informações da colunista, a jovem não sabia do relacionamento de Neymar, ela alega não acompanhar as notícias da vida dele.

A blogueira comentou com a colunista que sabia por ele que seria pai novamente, mas que só soube do relacionamento quando o atleta publicou fotos dos dois no Dia dos Namorados. A influenciadora o chamou de "escroto" e frisou que não deseja encontrá-lo novamente. "Feio ele ter omitido essa parte", comentou sobre.