O que? Noiva de Zezé di Camargo revela drama envolvendo cama do casal: "No chão"

Noiva de Zezé di Camargo revela drama em desabafo nas redes sociais; ela explicou o que está acontecendo

A musa Graciele Lacerda surpreendeu os fãs ao esclarecer nesta terça-feira, 19, porque está dormindo no chão ao lado do noivo, o cantor sertanejo Zezé di Camargo. Ela publicou um vídeo no qual contou o que está acontecendo.

“Gente, olha como é que está nossa cama.. No chão“, declarou ela. “Até que eu gostei… Dormir assim no chão. Literalmente. [O colchão] só está com uma madeirinha aqui. Hoje, eu e o mô vamos dormir assim, no chão. Pras cachorrinhas está ótimo, né, elas vão conseguir subir aqui. A gente desmontou a nossa cama. Aqui tinha uma cabeceira e uma cama que pega aqui tudo", acrescentou.

A jornalista disse que os dois precisaram improvisar porque estão fazendo mudanças no quarto. "A gente desmontou porque a gente vai encapar [a cama]. Era de tecido e a gente vai encapar com couro clarinho. Suja menos. Eles levaram hoje a cama. A de tecido sujava muito. É fácil de limpar o couro. Eles desmontaram a cama e levaram“, concluiu.

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo vivem um romance feliz há 11 anos. Recentemente, os dois anunciaram planos de oficializar a união em 2024. Os dois são muito felizes e superaram polêmicas no passado, quando foram acusados de começar o relacionamento de forma extraconjugal.

Graciele Lacerda explica por que está dormindo no chão com Zezé di Camargo pic.twitter.com/etFRfmmB9e — Gabriel Sorrentino 🦖 (@gbrlsorrentino) September 19, 2023

Graciele Lacerda revela se é dona do triplex com Zezé

Em uma caixinha de perguntas em sua rede social, Graciele Lacerda acabou explicando para uma seguidora se ela é dona também da residência luxuosa em Alphaville para onde se mudaram após uma reforma com decoração impecável.

"Esse apartamento é só do Zezé ou você tem direito também?", questionou uma pessoa. A musa fitness então esclareceu: "Aqui compramos juntos (a minha parte está financiada rsrs) e decoramos juntos". A influenciadora digital detalhou mais. "Tem dinheiro dele e meu também. Foi um sonho dos dois, realização dos dois. E eu quis fazer parte disso. Aliás, estamos aqui para somar e multiplicar juntos", falou.

