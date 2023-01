O que é septicemia? Entenda a complicação que afetou Dennis Carvalho, internado há quase um mês

Ator e diretor Dennis Carvalho está no hospital desde 26 de dezembro em decorrência de uma septicemia

Dennis Carvalho (75) está internado há quase um mês devido a um quadro de septicemia. O ator chegou ao hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, em um estado delicado e nesta sexta-feira, 20, sua ex-esposa Deborah Evelyn (58) afirmou que o quadro do também diretor apresentou melhoras. Entenda a seguir o que é a complicação.

A septicemia, ou sepse, é um quadro resultante de uma reação exagerada do corpo a algum tipo de infecção causada por vírus, bactéria ou fungo --como pneumonia ou infecção urinária, que são as mais comuns. Apesar de ter tratamento, é necessário que uma intervenção médica seja feita com certa rapidez, para conter o avanço da complicação, que pode levar à morte.

Além da pneumonia e infecção urinária, infecções na pele e no intestino também podem levar o paciente a ter uma Sepse. Os sintomas iniciais podem parecer característicos da infeção base, como febre, mal-estar generalizado, retenção de urina, porém eles logo podem ser notados por não haver melhora do quadro.

Além disso, a septicemia pode causar alteração na consciência, alteração na respiração (causando mais de 22 incursões respiratórias por minuto) e também pressão baixa. Os grupos de pessoas com mais risco são bebês de até um ano, gestante, idosos e pessoas portadoras de condições como diabetes, que estejam fazendo quimioterapia ou que tenham algum problema de imunidade.

Ao se receber o diagnóstico precocemente, o tratamento costuma ser bastante simples. É indicado o uso de antibiótico já dentro da primeira hora da definição do diagnóstico, acompanhado de soro para hidratação e normalização da pressão. No Brasil, a taxa de mortalidade por sepse em UTI é extremamente alta, superando até mortes por AVC ou infarto.

COMO FUNCIONA A PREVENÇÃO?

Vacinas, hábitos de higiene, uma vida mais saudável e cudaidos para o controle de doenças crônicas são importantes para prevenir a sepse. Manter a carteira de vacinação em dia ajuda a prevenir infecções por vírus e bactérias que podem ocasionar gripes e pneumonia, por exemplo.

Além disso, lavar as mãos antes das refeições, ao preparar alimentos e após usar o banheiro também ajudam a evitar infecções, bem como escolher os locais em que se alimenta fora de casa para evitar o consumo de comida contaminada, evitar a automedicação de antibióticos e evitar aglomerações.

Caso a infecção já esteja presente, é importante procurar ajuda médica logo que os sintomas aparecerem, e evitar a automedicação. No hospital, é importante higienizar as mãos ao entrar em contato tanto com parentes quanto com um paciente internado.

ESTADO DE DENNIS CARVALHO

O boletim médico mais recente sobre a saúde de Dennis Carvalho foi emitido no dia 5 de janeiro de 2023. "Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2023 - O Hospital Copa Star informa que o paciente Dennis de Carvalho continua internado sob os cuidados de seus médicos assistentes e da equipe hospitalar. Seu quadro clínico é melhor, sendo que o quadro infeccioso no momento está controlado. Professor Dr. Carlos Alberto Barros Franco - Pneumologista Assistente; Dr. Bruno Celoria - Responsável Técnico / Hospital Copa Star", informaram.

O artista foi internado em 26 de dezembro do ano passado pela infecção generalizada e já recebeu carinho de amigos artistas. Ana Maria Braga mandou um recado especial para o amigo ao vivo em um de seus programas. “Quero mandar um beijo muito especial e muita força para o meu querido amigo Dennis Carvalho, que está internado no Rio de Janeiro. Ele deu entrada no hospital na última segunda-feira, dia 26, logo depois do Natal, com um quadro de infecção generalizada. O Dennis fez 28 novelas como ator, 36 novelas como diretor e é um ícone, um exemplo da TV brasileira. Ele já tomou café da manhã comigo aqui no programa várias vezes.”