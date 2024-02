O que aconteceu com Valesca Popozuda? Saiba mais sobre incêndio em boate

Procurada pela CARAS Brasil, assessoria de imprensa de Valesca Popozuda falou sobre estado de saúde da cantora

Valesca Popozuda chamou a atenção da web na última sexta-feira, 23, após viver susto com início de incêndio em boate em Taboão da Serra, São Paulo. Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria de imprensa da funkeira falou sobre seu estado de saúde. Saiba mais sobre o incêndio e o que aconteceu com a cantora.

Na noite da última sexta-feira, 23, Valesca Popozuda iria realizar um show na boate Galpão Mix Mairá, em Taboão da Serra. Após o início da apresentação e a performance da primeira música, a cantora foi surpreendida com um início de incêndio no teto do local, quando um dos dançarinos alertou sobre a situação.

Antes de deixar o palco, a artista usou o microfone para pedir que os espectadores fossem embora do local. O público teria conseguido deixar o evento após o aviso da cantora. Apesar das causas do início de incêndio ainda não terem sido definidas, a principal hipótese é de que ele teria começado por conta de um curto-circuito nos equipamentos de som.

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria de imprensa de Valesca Popozuda informou que ela não sofreu ferimentos e nem precisou ser levada ao hospital. "A apresentação precisou ser interrompida por conta de um início de incêndio no local. Prontamente, a artista avisou pelo microfone e pediu para que todos os presentes deixassem o local. Valesca e sua equipe passam bem", diz a nota.

Em setembro do ano passado, Valesca Popozuda conversou com a CARAS Brasil sobre seu futuro na música. "Vou ser a Dercy Gonçalves do funk. Vou estar lá rebolando enquanto os fãs me quiserem. Vou estar nos palcos até o dia que eu for embora e falarem 'Valesca se foi', pronto. Estou aqui para me alimentar desse prazer e dar prazer para as pessoas. Ainda vou viver, cantar, dançar e lançar muito. Vou fazer muita besteira, porque eu também não sou perfeita", declarou durante a entrevista.