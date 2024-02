Equipe atualiza estado de saúde de Valesca Popozuda após incêndio em boate

Cantora foi surpreendida com incêndio após cantar primeira música. Procurada pela CARAS, a equipe atualiza o estado de saúde de Valesca Popozuda

Valesca Popozuda (45) passou sufoco na noite desta sexta-feira, 24, em Taboão da Serra (SP). A cantora e sua equipe foram surpreendidas com um incêndio no teto da boate Galpão Mix Mairá, logo após o início da apresentação da funkeira.

A voz de Beijinho no Ombro havia terminado a primeira música quando tudo começou. Um bailarino alertou a artista, que antes de deixar o palco usou o microfone para pedir que o público deixasse o local de forma imediata.

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria de imprensa de Valesca Popozuda informa que a cantora passa bem, apesar do susto. A cantora não sofreu ferimentos e nem precisou ser levada ao hospital. A princípio, a artista não vai se pronunciar sobre o ocorrido.

"A apresentação precisou ser interrompida por conta de um início de incêndio no local. Prontamente a artista avisou pelo microfone e pediu para que todos os presentes deixassem o local. Valesca e sua equipe passam bem", diz a nota.

O público conseguiu deixar o local a tempo após o aviso da cantora. Ainda não foram definidas as causas do incêndio. A principal hipótese é de que tudo teria começado por causa de um curto-circuito nos equipamentos de som.

Antes de seguir para a boate, Valesca Popozuda se encontrou com MC Pipokinha (25). As duas trocaram declarações em clima amistoso. A intérprete de Noite Fria brincou sobre a emoção do encontro inesperado. "Estou do lado da minha rainha", afirmou.