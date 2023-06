O que aconteceu com Stenio Garcia? Especialista revela se rosto pode voltar ao normal

Em entrevista à CARAS Brasil, especialista revelou se o rosto de Stenio Garcia pode voltar ao normal após harmonização facial

Stenio Garcia (91) surpreendeu a web nesta semana após surgir com o rosto transformado depois de uma harmonização facial. Em entrevista à CARAS Brasil, Pedro Antunes, especialista no procedimento estético, revelou se o rosto do artista ainda pode voltar ao normal.

"O envelhecimento da pele é natural, ou seja, é comum que a harmonização perca o efeito com o tempo, mas isso é assim tanto em jovens quanto em pessoas mais velhas", declarou o especialista. Pedro Antunes também garantiu que o rosto de Stenio Garcia pode voltar ao que era antes da harmonização facial: "Os efeitos não são permanentes. Isso porque os procedimentos são absorvidos com o tempo, continuamos envelhecendo e é natural que novas linhas e rugas surjam".

Aos 91 anos, Stenio Garcia seria a pessoa mais velha no Brasil que realizou o procedimento estético, segundo os apresentadores do programa Fofocalizando, do SBT. Por conta da idade avançada, Pedro Antunes reforçou que a harmonização facial precisa ser diferenciada: "É preciso ter uma abordagem diferente, porque as mudanças que ocorrem com a pele ao longo do tempo afetam nossa estrutura de maneira distinta. Mas, como em todos os casos, é importante que os idosos passem por uma avaliação médica completa e que levem em consideração sua condição, seu histórico e suas necessidades individuais. Para a obtenção de um resultado natural, o planejamento de tratamento precisa ser realizado de maneira gradual, o que pode levar mais tempo que um paciente com uma pele mais jovem".

Leia também: Carolina Dieckmann fez harmonização? Especialista avalia visual da atriz