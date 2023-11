O motivo para Ana Hickmann não jogar toda a verdade no ventilador

Ana Hickmann não jogou toda a verdade no ventilador; por que ela ainda não falou tudo o que sabe?

Um detalhe no caso Ana Hickmann tem chamado a atenção dos fãs. É que até o momento, a apresentadora se refere à agressão sofrida de forma lateral, sem citar diretamente o que aconteceu na mansão do casal em Itu.

Muitos seguidores da loira estranharam esse comportamento. Afinal, por que ela não expõe em detalhes tudo o que aconteceu e explica aos fãs o que aconteceu naquele dia? Em um vídeo publicado em seu canal no Youtube nesta quinta, 16, a loira explicou o motivo para se manter em silêncio.

Ana Hickmann não joga tudo "no ventilador" para proteger o filho, Alexandre Jr. "Algumas cosas aconteceram, muito sérias, e que precisam ser faladas sim, mas no momento certo e da forma certa. Eu não sou apenas mulher, eu sou mãe, e essa mãe aqui vai defender de todas as formas seu pequeno, seu filho, meu filho é a coisa mais importante da vida para mim. Ele tem que estar pronto e protegido", afirmou ela em um dos momentos.

Desde o início do caso, a apresentadora tem deixado claro que o bem-estar do filho está acima inclusive da sua recuperação. Em seu último post nas redes sociais, há três dias, ela se declarou ao herdeiro e comoveu os fãs.

"Minha força, minha motivação, o amor da minha vida! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia", escreveu ela logo após o escândalo vir à tona.

No mesmo desabafo, Ana Hickmann também deixou claro que embora esteja preservando o filho, não vai deixar de lutar por justiça. "O que aconteceu comigo, infelizmente acontece com muitas mulheres, mas eu espero que juntas a gente possa mudar essa história. Não tinha motivo de alegria para colocar nada de bom [no canal do YouTube], porque não foi uma semana feliz, não vem sendo feliz, vem sendo muito difícil, aliás [...] Eu não vou para de viver, de ser feliz, de lutar, de cuidar do meu filho. Ninguém vai me parar."