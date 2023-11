O dia em que Ana Hickmann cogitou pedir o divórcio para o marido, Alexandre Corrêa

Há sete anos, apresentadora contou em programa na TV que cogitou pedir o divórcio; relembre

A apresentadora Ana Hickmann quase terminou o casamento com Alexandre Correa no passado. Pelo menos foi o que a própria apresentadora confidenciou em um programa de televisão exibido em 2017.

Na época, ela disse que notou que "não era escutada" e que cogitou o divórcio. A declaração foi exibida pelo Programa da Sabrina, exibido pela Record TV. Na ocasião, ela afirmou que o relacionamento entre os dois ficou abalado.

"Alexandre e eu nos conhecemos muitos jovens, mas não tínhamos nada, nem conta no banco. Foi antes de tudo. Casamos, fomos morar fora (do Brasil), e quando voltamos, começamos do zero. Aprendi tudo com ele", afirmou ela.

Hickmann disse que se sentia anulada pelo marido. "Mas, ao mesmo tempo que isso fazia bem, nos deixava forte, chegou a certa altura, que eu também queria colocar as minhas ideias e achava que não era escutada, por ser mais jovem. E isso acabou mexendo com o nosso relacionamento" , afirmou ela.

Na conversa com Sabrina Sato, a apresentadora também garantiu que os dois nunca tiveram ciúmes um do outro. "Nunca brigamos por ciúmes, nunca teve 'lavação de roupa suja', porém, brigas por conta de trabalho começaram a acontecer. (O relacionamento) começou a estremecer. O trabalho e a vida pessoal começaram a se misturar de uma forma que a gente não sabia mais quando éramos marido e mulher, e quando éramos agente e modelo", garantiu.

ENTENDA O CASO

Ana Hickmann foi conduzia até a polícia de Itu para esclarecer um desentendimento envolvendo seu marido, o empresário Alexandre Correa, na tarde do último sábado. A informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora neste domingo, 12.

De acordo com a nota compartilhada com a CARAS Brasil, "a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". Por meio do texto, a apresentadora também agradeceu o carinho dos fãs e afirmou que está bem, em casa, e que não sofreu "maiores consequências em sua integridade física".

Na noite deste sábado, a coluna LeoDias afirmou que a apresentadora teria sido agredida pelo empresário —com quem é casada desde 1998. Ela teria acionado a polícia, para dar o depoimento em casa, mas precisou ser levada ao Distrito Policial para prestar esclarecimentos.