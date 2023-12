O calvário de Zé Neto: cantor vive sequência de acidentes e internações

Cantor Zé Neto vive sequência de acidentes e internações; em poucos meses, ele acabou dando vários sustos nos fãs; relembre a lista

O grave acidente sofrido pelo cantor Zé Neto na noite desta terça-feira, 5, não foi o primeiro susto vivido pelo sertanejo nos últimos meses. Desde 2022, o artista tem enfrentado uma série de problemas de saúde. Ele também tem se envolvido em polêmicas.

Tudo começou em maio de 2012, quando o artista criticou publicamente o uso de uma lei pela classe artística. "Nós somos artistas e não dependemos de Lei Rouanet. "O nosso cachê quem paga é o povo. Nós não precisamos fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou não", declarou ele em um show. A fala pegou mal e o artista foi duramente criticado.

Na época, até políticos entraram na história, propondo uma CPI que investigasse o pagamento de cachês milionários para cantores e duplas sertanejas no interior do Brasil. Algumas apresentações chegaram a ser suspensas pela Justiça.

Internação em junho de 2002 após acidente

Apenas um mês após a polêmica, Zé Neto passou por um susto ao fraturar três costelas praticando boxe em casa. Na época, ele precisou cancelar shows e fazer repouso absoluto. Na época, ele foi ao médico após sentir fortes dores, fez um raio-x e constatou as fraturas.

Novo susto em novembro de 2022

No mês passado, o artista precisou ser internado após complicações da Covid-19. Na época, ele disse que a saturação chegou a preocupar os médicos, que preferiram interná-lo."Graças a Deus, devagarinho estou me recuperando. Fui ao hospital, sim, mas para fazer alguns exames para ver como estava meu estado. Feito os exames, como eu estava saturando um pouco baixo, eles fizeram alguns medicamentos, mediram, a saturação subiu e liberaram para vir para casa, então está tudo bem", explicou na época.

Cantor sofreu mal-estar e preocupou fãs

Em janeiro deste ano, o artista passou por uma situação delicada antes de um show. É que ele sentiu um mal-estar no camarim antes de se apresentar na 27ª Festa do Peão de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Na época, ele chegou a ser socorrido pelo SAMU e precisou cancelar a apresentação.

Cantor enfrentou problemas com "vape"

Antes, em 2021, o cantor foi internado após o uso indiscriminado do "vape", nome pelo qual é conhecido o "cigarro eletrônico". Na época, ele publicou um longo desabafo alertando os fãs sobre os riscos.

"Está tudo bem e realmente passei por problema sério no pulmão devido ao cigarro eletrônico. Quem mexe com essa bosta, para com isso porque faz mal. Obrigada por quem rezou por mim, desejaram coisas boas por mim. Está tudo bem. Tem muita gente postando desgraça. Tudo que a gente faz de bom é difícil as pessoas postarem. Mas qualquer notícia ruim todo mundo posta, divulga e viraliza. Mas está tudo certo e estou bem, terminando o tratamento estarei zero. Já estou 99. Obrigado pelo carinho", afirmou.

ZÉ NETO SOFRE GRAVE ACIDENTE

O cantor sertanejo Zé Neto, que faz dupla com o parceiro Cristiano, está internado na UTI de um hospital em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Segundo informações divulgadas pelo parceiro nesta madrugada, ele sofreu ao menos três fraturas.

Cristiano contou que ele teve três costelas quebradas e deve ficar ao menos 24h em observação. O cantor passou por exames da cervical e do pescoço que apontaram normalidade. Até o momento, também não foram identificadas hemorragias internas.

Zé Neto sofreu um grave acidente de carro na noite desta terça-feira, 5. De acordo com a assessoria de imprensa, o artista estava vindo de seu rancho em Minas Gerais com destino a São José do Rio Preto quando o acidente aconteceu em uma rodovia.