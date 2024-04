Em entrevista à CARAS Brasil, Barbara Reis relembra transformação na carreira após encarnar a vilã Débora em Todas as Flores

Barbara Reis teve sua trajetória transformada após encarnar a vilã Débora em Todas as Flores. Em entrevista à CARAS Brasil, ela relembra o papel na novela e abre o jogo sobre mudanças na carreira depois da personagem. "Nunca tinha mostrado a Barbara Reis atriz em uma personagem com esse sex appeal", declara ela.

"Elaé a minha segunda vilã, em um lugar mais sórdido e que usa toda a sensualidade. Nunca tinha mostrado a Barbara Reis atriz em uma personagem com esse lugar do sex appeal, do mistério, da sensualidade e do feminino", compartilha a atriz.

"Quando apareci em Todas as Flores tendo esse destaque e, em seguida, sou a protagonista de Terra e Paixão, é comum o público achar que foi por conta da minha boa performance, quando, na verdade, é fruto de uma performance de vários anos na Globo", destaca Barbara Reis , que também viveu a protagonista de Terra e Paixão.

Entre os projetos ao longo de sua vida profissional, ela abre o jogo sobre a fama recente com os papéis nas novelas: "É engraçado pensar em como a TV alcança. Tenho uma vida artística na televisão trabalhando direto, só com produtos como uma novela das 18h, uma novela das 23h, a série Sob Pressão. Esse convite para Terra e Paixão foi produto de toda uma trajetória dentro da TV Globo".

Em comemoração aos 30 anos da CARAS, Barbara Reis estampou uma das capas da revista em 2023. "Não tinha como eu não estar aqui nessa comemoração nos 30 anos da CARAS com a minha primeira capa, que eu quis muito fazer e me empenhei. A gente pensou no que eu ia vestir, na proposta que eu ia fazer e fiquei muito feliz com a mensagem dessa capa e de estar estampando ela", ressalta. Para celebrar a data, durante a entrevista a atriz recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: