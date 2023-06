Nua, Regina Volpato deixa seguidores babando ao posar na banheira: ‘Que mulher’

Apresentadora Regina Volpato posa completamente nua e recebe enxurrada de elogios de seguidores

Nesta última quinta-feira, 1, a apresentadora Regina Volpato decidiu elevar a temperatura da internet! Em suas redes sociais, a famosa apostou em compartilhar alguns cliques completamente nua, enquanto curtia um bom banho de banheira, aproveitando para celebrar a chegada do mês de junho.

“Bem-vindo, junho! Que seja mais um mês maravilhoso, leve e de muito trabalho”, escreveu a apresentadora, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de banheira.

Nas fotos, Regina aparece dentro da banheira, aproveitando um bom banho cheio de espuma, completamente nua. Sorrindo para as lentes da câmera, a apresentadora aproveita para se debruçar na beirada e sensualizar.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para enaltecer ainda mais a beleza da apresentadora. “Morrendo de curiosidade para saber quem tirou essa foto [risos]”, “Lindíssima”, “Linda, como sempre”, “Mãe tá ON”, “Que o mês de junho nos traga luz, amor e paz”, são algumas das mensagens que podem ser vistas. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre muitos outros, enviados para exaltar ainda mais a perfeição de Regina Volpato.

Regina Volpato é uma apresentadora, jornalista, e escritora de 55 anos de idade, nascida no dia 6 de março de 1968, na cidade de São Paulo. Ficou bastante famosa após assumir a primeira fase do programa Casos de Família.

Recentemente, Regina Volpato deu o que falar na internet ao contar que pensava em fazer uma conta em uma plataforma de conteúdo adulto por assinatura. "Foi a curiosidade de descobrir como as coisas funcionam em uma outra plataforma [...] As pessoas se assustam muito com a minha idade, sou muito curiosa e afoita para descobrir coisas novas. Além disso, a possibilidade de produzir conteúdo específico para os fãs. E, por último, ganhar dinheiro, é claro", disse ela à colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Então, ela ainda comentou sobre a repercussão de sua declaração. "Não imaginava que teria essa repercussão. Fiquei muito surpresa. Sou jornalista e gosto de me comunicar com o público das mais variadas formas. Não pretendo fazer conteúdo pornográfico. Muita gente começou a perceber que é possível ter outro tipo de conteúdo lá, mas não tenho a pretensão de mudar o conceito de ninguém sobre nada'", contou.