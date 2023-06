Novo suspeito pela morte do ator Jeff Machado dá depoimento

Investigação da Delegacia de Descoberta de Paradeiros tem novo indiciado no caso da morte do ator Jeff Machado

A morte do ator Jeff Machado ainda está sob investigação da polícia. De acordo com o site G1, um novo indiciado foi apontado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que já colheu o depoimento do homem.

Segundo o site, o homem de 29 anos confessou que participou na ocultação do corpo do ator em um baú e, posteriormente, no terreno de uma casa no Rio de Janeiro. Em seu depoimento, ele contou que conheceu o ator em um aplicativo de relacionamento e foi até a casa dele. Lá, ele disse que estava com Jeff e mais duas pessoas. Ao voltar do banho, ele se deparou com o ator já morto na cama e com um fio enrolado no pescoço. Então, ele diz que foi obrigado a participar da ocultação do corpo do ator.

No entanto, a polícia diz que a versão dele é fantasiosa e que não existiria um terceiro suspeito. Os dois suspeitos já investigados pela polícia foram indiciados nesta semana e o caso continua sob investigação.

Mais detalhes sobre a morte de Jeff Machado

O ator Jeff Machado estava desaparecido desde janeiro quando o seu corpo foi encontrado pela polícia em uma casa no Rio de Janeiro. Desde então, novos detalhes são descobertos na investigação da polícia. Há poucos dias, a polícia chegou à conclusão de que o ator faleceu ainda em janeiro.

A previsão da data foi possível por causa de informações fornecidas pela mãe dele, Maria das Dores Machado. Ela informou que ele parou de mandar mensagens de áudio no fim de janeiro, e passou a apenas escrever mensagens de texto. No dia 22 de janeiro, um amigo informou que falou com Jeff por causa do seu aniversário. No dia 23 de janeiro, o ator foi multado por ultrapassar um bloqueio viário na Estrada da Ilha, em Guaratiba. No dia 30 de janeiro, os cachorros dele começaram a ser vistos nas ruas e a família percebeu que algo tinha acontecido com ele.

O corpo dele foi encontrado no dia 22 de maio enterrado e concretado dentro de um baú no quintal de uma casa em Campo Grande, no Rio de Janeiro. A investigação apontou que ele faleceu em decorrência de asfixia ou estrangulamento, e foi enterrado em um baú que pertencia a ele mesmo.