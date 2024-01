Novo detalhe da separação de Wanessa Camargo é revelado

Colunista Leo Dias revela nova curiosidade sobre o acordo de separação de Wanessa Camargo com o ex-marido após 17 anos de união

A cantora Wanessa Camargo se separou do ex-marido, o empresário Marcus Buaiz, no primeiro semestre de 2022 e os detalhes do divórcio ainda estão sendo compartilhados na imprensa. Desta vez, o colunista Leo Dias falou sobre o acordo deles, que foram casados por 17 anos no regime de separação total de bens.

O site do colunista informou que o acordo de Wanessa e ex-marido diz que ele não deve pagar pensão para a ex-mulher e que ele se responsabilizou por pagar as despesas dos filhos. Além disso, a publicação de Leo Dias informou que eles venderam todos os bens que conquistaram juntos ao longo do casamento assim que decidiram se separar. Desse modo, cada um ficou com cerca de R$ 6 milhões.

O fim do casamento foi anunciado em maio de 2022

O fim do casamento de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz foi anunciado em maio de 2022, quando compartilharam um recado nas redes sociais para confirmar o término.

"Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedidos a todos espaço e privacidade neste momento", informaram.

Juntos, eles tiveram dois filhos: José Marcus e João Francisco. Hoje em dia, ela namora com o ator Dado Dolabella. Por sua vez, ele está noivo da atriz Isis Valverde.

Zezé Di Camargo se declarou para Wanessa Camargo

Em dezembro de 2023, Wanessa Camargo fez aniversário e ganhou um recado carinhoso do seu pai. Zezé relembrou uma foto dos dois juntos e falou sobre a admiração que sente pela filha.

"Filhos são coisas abençoadas na vida da gente. E você, como primogênita, tem provado nesses tempos o quão você é justa, verdadeira, talentosa e guerreira. Vou ser sempre seu protetor e amigo. Você é corajosa, não tem medo de nada!!! Te desejo, um aniversário abençoado e uma vida toda cheia de alegria. Te amo e feliz aniversário minha filhona. Não esqueça que você tem aqui um pai pra o que der e vier!!!", afirmou.