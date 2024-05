Novo casal? Pipo Marques e Mari Gonzalez treinam juntos em Portugal

Com rumores de que estariam vivendo um romance, Pipo Marques e Mari Gonzalez treinaram juntos durante viagem a Portugal com família do cantor

Nesta quinta-feira, 23, Pipo Marques publicou um registro enquanto treinava com Mari Gonzalez. Ambos estão em Portugal junto com a família do cantor. Até então, a ex-BBB já havia aparecido nas redes sociais de todos, menos nas do suposto affair, com quem estaria vivendo um romance.

Nos Stories de sua conta oficial no Instagram, Pipo publicou uma selfie no espelho da academia e mostrou que estava acompanhado da influenciadora, que apareceu ao fundo na foto.

Confira o registro:

Os rumores de um romance tiveram início em 2023, sendo reforçadas em abril deste ano, quando o suposto casal esteve no mesmo resort em Alagoas.

Vale lembrar que Mari não assumiu novos relacionamentos desde o fim do seu noivado com Jonas Sulzbach. Juntos desde 2015, o ex-casal terminou a relação em outubro do ano passado.

Mari Gonzalez revela o que vai fazer com mansão que construiu com o ex

A apresentadora e ex-BBB Mari Gonzalez contou que decidiu o que vai fazer com a mansão que está construindo com seu ex-namorado, o ex-BBB Jonas Sulzabach. Os dois se separaram há alguns meses, bem no meio da obra da propriedade. Com isso, eles tomaram a decisão em consenso de alugar o imóvel assim que ficar pronto.

"Vamos concluir a construção. Ainda precisamos resolver algumas coisas de paisagismo, vou viajar para São Paulo para escolhermos as plantas. A princípio, a gente quer alugar. Ainda tem algumas coisas para finalizar. Deu uma atrasada, obra não tem jeito…", disse ela no jornal O Globo.

Mari ainda contou que faz planos para o seu futuro na vida pessoal. Ela quer ser mãe em um novo relacionamento. "Eu quero ter filhos sim. Vou ter essa fase da minha vida, mas mais para frente. Agora não tem como, não tem tempo", declarou.

Vale lembrar que Mari e Jonas ficaram juntos por cerca de oito anos e se separaram em 2023.