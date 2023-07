Novo affair? Jared Leto está conhecendo melhor uma modelo brasileira. Saiba quem!

Jared Leto é visto na companhia da modelo brasileira Carol Mendes durante viagem com amigos. Fonte diz que eles estão se conhecendo melhor

O ator e cantor Jared Leto está encantado por uma brasileira! Ele foi visto na companhia da modelo brasileira Carol Mendes durante uma viagem com amigos em Ibiza, durante o verão europeu. De acordo com uma fonte da CARAS Digital, os dois estão se conhecendo melhor durante as férias juntos .

Segundo o site Daily Mail, eles foram vistos juntos enquanto curtiam passeios em praias paradisíacas à bordo de um iate de luxo. Quer saber mais sobre a top model que foi vista com o astro internacional? Confira abaixo!

A modelo Carol Mendes nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, e já conquistou as passarelas do mundo . Ela é agenciada pela Mega Model e trabalhou para diversas grifes internacionais, como Armani, Dolce & Gabbana e Moschino. Além disso, ela é uma das apostas para brilhar nas passarelas de grandes semanas de moda ao redor do mundo, como em Paris, São Paulo e Milão.

Além disso, a top model também já fez parte do programa Faustão na Band e é presença frequente nas redes sociais. Ela costuma mostrar os bastidores de seus compromissos no universo fashion e também a sua rotina de viagens em seu perfil no Instagram, no qual já tem mais de 100 mil seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CAROL MENDES (@carolinammendes)

Você sabia? Jared Leto já levou fora de outra brasileira

Quando estava confinada no BBB 20, a ex-BBB Marcela MC Gowan revelou que já deu um fora no Jared Leto. O artista é conhecido por ser vocalista da banda 30 Seconds to Mars e alguns papeis em longa-metragens, como Coringa em Esquadrão Suicida.

"Não sei se vocês conhecem aquele ator Jared Leto... Um cara que fez Coringa. Eu estava na balada, ele super lindinho, eu nem sabia quem ele era. Eu estava mega achando ele fofo. Aí veio um assessor e disse que ele queria que a gente saísse junto dali", contou a loira. A situação teria acontecido quando a médica morava nos Estados Unidos.

"Nem para me chamar. Ele queria que eu saísse da balada com ele. Me respeite! Depois vou sair com cara, arrancam meu fígado", explicou Marcela na época.