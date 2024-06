Novo affair de Maiara defende a cantora publicamente após ataques ao seu corpo

Após especulações sobre affair com Maiara, sertanejo defende publicamente a cantora nas redes sociais em meio a críticas ao seu corpo

Após especulações sobre um possível romance com Maiara, da dupla com Maraisa, o cantor sertanejo Hugo, parceiro de Guilherme, saiu publicamente em defesa da cantora. Após uma foto dos dois juntos começar a circular nas redes sociais, a artista recebeu críticas sobre sua aparência e seu suposto affair confrontou os comentários.

Para quem não acompanhou, Maiara e Hugo chegaram de mãos dadas ao leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr na noite da última segunda-feira, 3. Além disso, eles chegaram a dividir uma mesa no evento com outros famosos e subiram ao palco do evento para leiloar ingressos para shows de suas duplas lado a lado.

Em outro momento, os sertanejos posaram juntos para o fotógrafo do evento. Além de chamarem atenção pelo suposto romance, Maiara também enfrentou muitas críticas devido à sua aparência diferente e comentários nas redes sociais sobre sua perda de peso intensa. Uma das seguidoras disparou: "Ela é dona da grife Calango Seco?"

Maiara chamou atenção ao posar ao lado de suposto affair, Hugo - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Através do perfil da dupla sertaneja nas redes sociais, Hugo não se conteve ao ver a mensagem e rebateu publicamente: “É a mesma da grife sua mãe de qua***”, o sertanejo disparou contra a seguidora. O comentário viralizou e a atitude do cantor foi exaltada pelos fãs: “Fique com quem te defenda em público”, disse uma. “Defende mesmo”, escreveu outra.

Vale lembrar que, apesar da recente aparição pública juntos, os rumores de um suposto romance entre os artistas começaram há algum tempo. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os dois se aproximaram no final de março, depois de se conhecerem durante as gravações do DVD da dupla VH e Alexandre.

Vale mencionar também que Maiara está separada de Fernando Zor há pouco menos de um ano, com quem viveu um longo relacionamento marcado por muitas idas e vindas. Após o término, ela chegou a se relacionar com o também cantor Matheus Gabriel, mas o namoro chegou ao fim pouco tempo depois e ela curtiu uma fase de solteirice.

Maiara rebate críticas sobre seu corpo após perda de peso:

Recentemente, Maiara rompeu o silêncio e falou publicamente sobre o que pensa a respeito das críticas que vem recebendo desde que passou por um novo processo de emagrecimento. A artista tem chamado atenção por seu físico mais magro após perder bastante peso e decidiu responder às especulações e comentários.

Em entrevista a Renato Sertanejeiro, a gêmea de Maraisa fez questão de rebater os comentários negativos sobre seu corpo. "Existe uma coisa que chama inveja destrutiva. Tem pessoas que não conseguem chegar aonde você chegou, e aí elas ficam tentando te detonar porque nunca vão conseguir chegar aonde você chegou", iniciou ela.