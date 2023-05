Nos bastidores, Simaria mostra a intimidade em momentos inusitados: "Ninguém imagina!"

Making of

Por trás das câmeras, a cantora Simaria mostrou a intimidade em momentos inusitados durante gravação de clipe

Em clima de #tbt, nesta quinta-feira, 18, a cantora Simaria (40) decidiu mostrar os bastidores da produção de seu videoclipe “No Llores Más”, em parceria com o cantor venezuelano Sebastian Yatra, gravado em dezembro de 2020, na cidade de Puerto Morelos, Cancún.

Para provar que nem tudo são flores, a artista compartilhou um vídeo em suas redes sociais com diversos momentos da gravação, e mostrou um perrengue chique que enfrentou ao ter que lavar o cabelo em uma torneira.

"Não é demais isso, você vê uma coisa super impactante, e de repente ninguém imagina que pra fazer o cabelo estou lavando o meu cabelo em em uma torneirinha", disse ela ao protagonizar a cena inusitada em um local apertado.

"Quinta é dia de relembrar momentos incríveis, e o #tbt de hoje é com meu divo @sebastianyatra , confiram um pouco do que rolou nos bastidores do clipe de “No Llores Más”, legendou.

Diante dos registros, os fãs reagiram: "O tanto de conteúdo que deve ter entocado aí… 🥹 joga tudo na rede pra nós!","Que coisa mais linda te ver assim.....quero mais dessa vibe haha", "Como é bom te ver assim, irradiante!!! Você sonhou tanto com isso! O mundo é teu", disseram alguns.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SIMARIA:

Simaria choca ao mostrar foto da juventude: ''Quem era essa?''

Simaria Mendes encantou ao relembrar uma foto de sua juventude. A famosa compartilhou uma lembrança de quando era mais nova em seus stories e chamou a atenção com a aparência. "Quem era essa menininha, gente?", questionou a sertaneja ao exibir a lembrança especial de seu passado.

No registro, a artista apareceu de cabelo curtinho ao lado de um cachorrinho. Sem maquiagem, a irmã de Simone Mendes (38) deu um show de beleza natural e impressionou ao mostrar como era na juventude.