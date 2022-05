Noivo de Britney Spears se pronuncia após aborto: ''É muito difícil''

Sam Asghari, noivo de Britney Speras, usou as redes sociais para falar sobre o apoio dos fãs após perda do primeiro bebê com a cantora

Redação Publicado em 17/05/2022, às 12h37

O modelo Sam Asghari (28) usou o Instagram nesta terça-feira, 17, para falar sobre as mensagens de apoio que ele e Britney Spears (40) estão recebendo dos fãs após anunciaram que perderam o primeiro bebê que esperavam.

Através do Instagram Stories, o ator agradeceu o carinho dos fãs e do público e adiantou que "eles aumentaram a família em breve"."Nós sentimos o seu apoio. Estamos pensando positivamente e avançando com o nosso futuro. É muito difícil, mas não estamos sozinhos. Muito obrigado por seu respeito à nossa privacidade. Nós aumentaremos a nossa família em breve", disse o dançarino.

O anúncio do aborto espontâneo aconteceu no último sábado, 14, quando eles publicaram o comunicado no Instagram:"É com profunda tristeza que nós anunciamos que perdemos nosso bebê milagroso no início da gravidez. Isso é devastador para quaisquer pais. Talvez nós devêssemos ter esperado para anunciar mais adiante, mas nós estávamos muito animados para compartilhar a boa notícia. Nosso amor um pelo outro é a nossa força. Nós continuaremos tentando aumentar nossa linda família. Nós agradecemos a todos pelo apoio. Gentilmente pedimos privacidade durante esse momento difícil", escreveu ela na legenda da imagem.

Britney Spears é mãe de Sean (16) e Jayden (15), ambos frutos do seu ex-casamento com o dançarino Kevin Federline (44). A artista, que ficou 13 anos sob a tutela do pai, ainda relembrou dificuldades que passou durante suas duas gravidezes: "É difícil porque quando eu estava grávida eu tive depressão perinatal... Devo dizer que é absolutamente horrével... As mulheres não falavam sobre isso naquele época".