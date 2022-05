Britney Spears sofre aborto espontâneo e perde bebê

Cantora Britney Spears anunciou em sua rede social que perdeu o bebê que teria com Sam Asghari

Publicado em 14/05/2022

A cantora Britney Spears (40) sofreu um aborto espontâneo.

Neste sábado, 14, a artista norte-americana compartilhou com os fãs a triste notícia de que perdeu o bebê que teria com o amado Sam Asghari (28).

"Nós estamos gratos pelo que temos no processo de expandir nossa família. Obrigada pelo suporte", disse aos fãs na legenda.

No comunicado, Britney Spears revelou: "É com a mais profunda tristeza que temos que anunciar que perdemos nosso bebê milagroso no início da gravidez. Este é um momento devastador para qualquer pai".

A cantora continuou lamentando. "Talvez devêssemos ter esperado para anunciar até que estivéssemos mais adiantados, mas estávamos muito animados para compartilhar as boas notícias", falou sobre ter contado logo no início da gestação.

"Nosso amor um pelo outro é nossa força. Continuaremos tentando aumentar nossa linda família. Somos gratos por todo apoio. Pedimos gentilmente privacidade durante esse momento difícil", escreveu para os fãs.

No último mês, Britney Spears revelou estar grávida do terceiro filho. A artista, que ficou 13 anos sob a tutela do pai, ainda relembrou dificuldades que passou durante suas duas gravidezes: "É difícil porque quando eu estava grávida eu tive depressão perinatal... devo dizer que é absolutamente horrével ... as mulheres não falavam sobre isso naquele época".

Britney Spears perde bebê; veja o anúncio da cantora na rede social: