Noiva de Zezé Di Camargo faz reflexão sobre inimigos: 'Livramentos'

Em meio a polêmicas familiares, noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, posta reflexão sobre se livrar do mal

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, postou mais uma reflexão em seus stories na rede social. Nesta quinta-feira, 09, pela madrugada, a influenciadora digital repostou uma frase sobre inimigos e livramentos.

Em meio a acusações de ter criado um perfil fake para atacar os filhos do sertanejo, a musa fitness, que acabou de perder um contrato milionário depois dos últimos acontecimentos, fez a publicação desejando boa noite.

"Apesar do inimigo ser especialista em armadilhas, meu deus é mestre em livramentos, você crê?", postou Graciele Lacerda em sua rede social em maio as circunstâncias difíceis.

Nesta quarta-feira, 08, a empresa que tinha contrato com a influenciadora revelou em um comunicado que não está mais trabalhando com a noiva de Zezé. Também nos últimos dias, o filho do cantor confirmou que não está mais trabalhando com o pai.

Entenda briga entre Zezé di Camargo e o filho caçula que virou demissão

Zezé di Camargo se tornou assunto no início da semana ao demitir seu filho caçula Igor Camargo, após uma confusão envolvendo Graciele Lacerda e sua nora, Amabylle Eiroa. Entenda a seguir a confusão que se iniciou em outubro e já se estende há semanas.

Tudo começou quando Amabylle, esposa do filho caçula de Zezé di Camargo , usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma carta aberta afirmando que estava recebendo ataques através de uma conta falsa, que teria sido criada por Graciele —o que foi confirmado pelo portal LeoDias.

"A descoberta do perfil fake; tentativa frustrada de resolver internamente; inversão dos fatos; negação da culpa, dando sua palavra", começou ela. "Meu afastamento das redes sociais para buscar a única verdade; manipulações; caos familiar; desgaste e estresse emocional sem precedentes."

Leia também: O que aconteceu com Zezé Di Camargo? Entenda falhas na voz do cantor sertanejo

Graciele evitou o assunto inicialmente, porém, publicou um desabafo em seus Stories do Instagram. "Para as pessoas que sofrem junto comigo, falando um monte de coisa: uma coisa que aprendi muito na minha vida depois que comecei a me relacionar com o Zezé e lidar com tudo isso, com mídia, com pressão, com julgamentos das pessoas sem conhecer a sua vida, é ter paciência." Saiba mais aqui.