No Dia de São Valentim, Larissa Manoela e André Luiz Frambach trocam declarações românticas nas redes sociais

Os noivos Larissa Manoela e André Luiz Frambach trocaram declarações românticas no Dia de São Valentim, quando é celebrado o Dia dos Namorados nos Estados Unidos

Nesta terça-feira, 14, é comemorando o Dia de São Valentim, ou Dia dos Namorados, em diversos países do mundo como Estados Unidos, Argentina e Reino Unido. No Brasil, a data é celebrada no dia 12 de junho. Porém, isso não foi impedimento para os noivos Larissa Manoela (21) e André Luiz Frambach (25) trocarem declarações românticas em suas redes sociais.

Em seu Instagram, Larissa Manoela compartilhou uma série de fotos abraçada com o amado e escreveu em inglês na legenda: “Meu namorado. Sempre com você”.

O noivo da atriz respondeu nos comentários da postagem com cinco fotos: “Meu maior presente de todos”.

André Luiz também compartilhou em seu Instagram uma série de fotos abraçado com a amada na praia e nos parques da Disney.

“Você faz todos os dias serem mágicos, especiais e únicos. Todos os dias são dias festivos, que a gente comemora nossa união, nosso amor, vida, nossos sonhos!! Te amo minha eterna namorada (porque agora já somos noivos)”, escreveu o ator de Cara e Coragem na legenda do post romântico.

A atriz da novela “Além da Ilusão” respondeu à declaração do noivo dizendo: “Sou viciada em comemorar e viver a vida com você”.

