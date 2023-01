No Caribe, Lívia Andrade surge de biquíni e despista boatos sobre BBB

Lívia Andrade abriu o álbum de sua viagem para ilha caribenha e encantou os fãs ao exibir corpão de biquíni

Parece que Lívia Andrade (39) não integrará o elenco do BBB 23! Em meio aos boatos de que a loira estaria confirmada para o reality, que começou a revelar os participantes nesta quinta-feira, 12, a atriz despistou o burburinho e mostrou que está curtindo muito bem suas férias no Caribe. Em alguns cliques, ela surgiu exibindo o corpão de biquíni verde. “Por aqui, bommm diaaaa”, legendou.

Nos comentários, Livia dividiu opiniões, já que alguns fãs se manifestaram elogiando a postura da loira por não participar do reality e outros questionando se essa seria uma manobra para esconder a participação até o anúncio final: “Queria te ver no BBB”, “Será a próxima BBB?”, e “E houve boatos que ela ia para o BBB, olha ela aí só nos bons drinks para desespero do povo, acho chique”, comentaram alguns dos admiradores da atriz.

Mas o que não faltaram, entre a longa lista de recados dos fãs, são elogios para o corpão da apresentadora que está em Turks and Caicos, ilhas frequentada por artistas: “Deusa”, comentou uma fã, “Que barbaridade”, brincou uma seguidora, acompanhada de emojis apaixonados. Nos stories, Lívia também publicou diversos recortes da viagem, como uma viagem de helicóptero para chegar até a ilha, o hotel em que está hospedada e fotos do mar caribenho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade exibe corpo sarado e fãs elogiam: “A mulher mais linda do Brasil”

Essa não foi a primeira vez que Lívia Andrade exibiu a boa forma nas redes sociais. A loira vai à praia com frequência e na última semana, estava curtindo os mares cariocas, em uma viagem para Angra dos Reis no Rio de Janeiro, com direito a mais um clique de biquíni, que foi muito bem recebido pelos fãs.

Com um biquíni rosa, Lívia legendou: “Dia lindooooo” e os admiradores da atriz fizeram questão de deixar uma lista de elogios nos comentários: “A mais linda da TV brasileira”, disse uma fã, seguido de: “A mulher mais linda do Brasil”, um seguidor declarou em outro comentário, “Você é perfeita demais”, disse outra.