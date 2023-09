No Brasil, Zilu Camargo encanta ao surgir ao lado da mãe: "Minha rainha"

A empresária Zilu Camargo, que atualmente mora nos Estados Unidos, encantou os seguidores ao mostrar a visita que fez para a mãe

Zilu Camargo encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 25, ao compartilhar uma foto ao lado de dona Fia. A empresária, que mora nos Estados Unidos desde 2019, desembarcou no Brasil na última semana e aproveitou para visitar a mãe.

Em seu perfil oficial no Instagram, a socialite compartilhou um clique abraçada com a mãe, e contou que passou três dias com ela. Além disso, a mãe de Wanessa, Camilla e Igor Camargo aproveitou para demonstrar todo o seu amor na legenda da publicação.

"Passei três dias com minha mãezinha, esses três dias foram só amor, felicidades e risadas. Como é bom um colo de mãe. Te amo minha rainha", declarou ela, que chegou a ficar três anos sem encontrar a mãe pessoalmente porque não podia retornar ao Brasil até conseguir seu green Card.

Os internautas amaram o clique e encheram os comentários de mensagens carinhosas. "Que lindo", disse uma seguidora. "Família é tudo", escreveu outra. "Que legal, Zilu. Você é uma filha abençoada", comentou uma fã. "Amo tanto vocês", falou a atriz Camilla Camargo.

Recentemente, Zilu prestigiou Wanessa em um show no interior de São Paulo. "Ainda sobre o show de ontem em Sorocaba, da minha princesa Wanessa. Depois de três anos sem ver o show dela, foi uma noite de emoção e a certeza de dever cumprido", disse ela.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Zilu fala sobre separação de Zezé Di Camargo

A empresária Zilu Godoi comentou sobre o momento de superação após o fim do seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo, com quem ficou casada por 30 anos e têm 3 filhos. Pais de Wanessa, Camilla e Igor, os dois estão separados desde 2012.

Durante entrevista para Patricia Maldonado no canal Família Muda Tudo, ela comentou sobre o término. "Quando eu me separei, eu precisei muito de uma palavra, e eu não tive. Tive que me virar sozinha. Eu não me abria, não procurei uma psicóloga, porque a primeira que eu procurei só falava do meu ex-marido. Então, eu saí fora e não quis mais. Tive que me agarrar ao meu conhecimento e a Deus, e olhar a família linda que eu tinha", disse. Confira a declaração completa!