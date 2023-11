Neymar Jr lamenta a morte de Luana Andrade: ‘Que Deus receba’

Neymar Jr surpreende ao comentar a morte de Luana Andrade, que teve complicações em cirurgia plástica

O jogador de futebol Neymar Jr lamentou a morte da assistente de palco Luana Andrade, que trabalhava no Domingo Legal, do SBT. Em um post nos stories do Instagram, ele se despediu dela e ofereceu seus sentimentos para a família dela.

“O falecimento de uma amiga. Meus sentimentos a toda família, que Deus receba a Luana de braços abertos”, disse ele. No mesmo post, Neymar também lamentou a invasão à casa dos pais de Bruna Biancardi, que é a mãe de sua filha, Mavie.

Luana Andrade faleceu na madrugada desta terça-feira, 7, após uma cirurgia plástica de lipoaspiração. Ela sofreu paradas cardíacas e não resistiu. A jovem tinha apenas 29 anos de idade e estava em um hospital de São Paulo.

O velório dela e a cremação do corpo acontecerão na quarta-feira, 8. A causa da morte dela foi confirmada pela área de comunicação do SBT.

"O SBT lamenta profundamente o falecimento da assistente de palco do Domingo Legal, Luana Andrade. Segundo informações de sua família, a morte foi decorrente de complicações durante uma cirurgia estética de lipoaspiração, realizada ontem no Hospital São Luiz, unidade Itaim, onde ela não resistiu a paradas cardiorrespiratórias. O SBT, a equipe do “Domingo Legal” e toda a diretoria e demais colegas da emissora expressam grande tristeza pela partida de Luana e desejam força a seus amigos e familiares", informaram.

Luana Andrade tinha 29 anos de idade e era formada em publicidade e propaganda. Ela era empresária, influenciadora digital, modelo e assistente de palco do Domingo Legal. Há pouco tempo, ela fez parte do reality show Power Couple Brasil, da Record TV, ao lado do noivo, João Hadad.

Luana Andrade fez retrospectiva antes de sua morte

Apenas quatro dias antes de sua morte, Luana Andrade fez uma retrospectiva do que viveu no ano de 2023 em suas redes sociais. Ela compartilhou um vídeo com imagens de suas viagens e rotina para relembrar o que viveu até aqui.

"Nem acabou ainda, e quanta gratidão por esse ano de 2023", escreveu na legenda.