Neymar flerta com modelo um dia após pedir perdão à namorada, mas é exposto

Jogador de futebol Neymar Jr teria tentado dar em cima de Celeste Bright após polêmicas com Fernanda Campos

Parece que a casa caiu! Nesta quarta-feira, 28, a modelo internacional Celeste Bright usou suas redes sociais para expor o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr. A top deixou o nome do atleta nos mais comentados da internet após revelar uma tentativa de flerte do brasileiro.

Namorando a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi, que está grávida de Mavie, primeira filha da musa com o atleta, Neymar teria reagido a um story de Celeste usando um emoji de palmas. Porém, a modelo internacional não respondeu e apenas divulgou o print da interação, dando um puxão de orelha no craque.

“Se você tem uma namorada ou uma esposa, não mande DM's (mensagens diretas) para outras garotas. Isso é errado e muito desrespeitoso com a sua significante parceira”, escreveu a modelo, em inglês, em um story de seu perfil oficial no Instagram.

Ao que tudo indica, a interação aconteceu na última quinta-feira, 22, um dia depois do jogador de futebol compartilhar publicamente uma carta aberta pedindo desculpas para Bruna Biancardi por seu ‘erro injustificável’, se referindo à traição com a influenciadora digital Fernanda Campos.

Momento romântico de Neymar e Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr e a namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, protagonizaram um momento romântico durante o chá revelação no último sábado, 24. Depois de descobrirem que vão ter uma menina, os dois curtiram a festa ao lado dos amigos e até mostraram o talento para cantar.

Um vídeo dos dois cantando a música 'Quando Você Passa (Turu Turu)', de Sandy e Junior, viralizou nas redes sociais neste domingo, 25. Sentados lado a lado, Neymar e Bruna dividiram o microfone enquanto cantavam a música. Inclusive, ele já apareceu com uma camiseta rosa para celebrar que vai ser pai de uma menina.