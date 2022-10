Felipe Neto rompe com Neymar: "Inacreditável o que esse moleque está fazendo"

Neymar e Felipe Neto deixaram de se seguir nas redes por política; eles apoiam candidatos diferentes

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 09h02

Felipe Neto (34) e Neymar (30) pararam de se seguir nas redes sociais neste domingo, 23. Tudo começou após o jogador curtir postagens contra o youtuber sobre seu posicionamento político, que é a favor da eleição de Lula para presidente. O craque da selação brasileira apoia Jair Bolsonaro.

Ao abrir uma caixinha de perguntas, um internauta quis saber de Felipe o motivo pelo qual ele parou de seguir Neymar. Então, ele explicou.

"Há tempos atrás o Neymar não gostava das coisas que eu falava, publicava, que eu dizia. Nunca tivemos uma relação. Quando estive em Paris, nas férias e fiquei doente, eu tive zica, a irmã dele, Rafaella (Santos) e ele, se prontificaram a ajudar. Depois disso, fui a um jogo do PSG e depois à casa dele e vi que era um menino que nem politizado é, Neymar nem está cadastrado para votar na cidade nessa eleição", relembrou Felipe.

"Ele tem lá as razões dele para apoiar quem apoia e tudo bem", pontou Felipe. "Só que aí ele começou a curtir posts contra mim e eu fui tirar satisfação com ele no privado. Só que ele é uma pessoa como figura pública e no privado, outra. Falei que a gente tinha uma ótima relação e que não precisava disso. E se explicou, disse que estava brigando com muita gente, que ele não queria mais, que estávamos em lados diferentes e disse: 'Foi mal, aí'. E ok. Não dei unfollow e ele continuou cutucando, curtindo as postagens contra mim, sem qualquer resposta minha. Aí eu pensei 'é inacreditável o que esse moleque tá fazendo, sabe nada de política e nem vota'. Abri o perfil dele e ele me deu unfollow por política. Então, eu só retribuí", explicou Felipe.

Não é a primeira vez que os dois trocam farpas

Em 2020, Felipe Neto usou o Twitter para cobrar um posicionamento do jogador Neymar sobre os atos de racismo que aconteceram no Brasil e em todo o mundo. Com diversos tweets do atacante do PSG, o youtuber alfinetou: "Vidas negras importam. Mas nem todo mundo se importa", disse.