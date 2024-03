Ney Matogrosso nega internação em hospital de São Paulo e brinca: 'Estou ótimo, cheio de energia'

Prestes a se apresentar em São Paulo, Ney Matogrosso fala à CARAS Brasil que tem o hábito de fazer check-up anualmente para cuidar da saúde, contrariando internação

O cantor e compositor Ney Matogrosso (82) passou pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor), em São Paulo, na última quarta-feira, 6. Para a CARAS Brasil, o artista negou rumores de que teria sido internado. Como todos os anos, ele informou que faz um check-up de rotina para cuidar da saúde. "Estou ótimo, cheio de energia", garante.

Nos próximo sábado, 8, Ney se apresenta no Tokyo Marine Hall, com o show Bloco Na Rua, em que canta músicas como Pavão Mysterioso, Jardins da Babilônia e Sangue Latino. Já no domingo, 9, faz uma participação especial no show de Ana Cañas, na mesma casa. Animado, ele brinca ao dizer que está vendendo saúde e prontíssimo para realizar os shows. "Mas gente, não tem internação. Fui fazer um check-up de rotina, no Incor, como faço todos os anos. Estou bem, ótimo, cheio de energia, feliz da vida e preparado para os shows de sábado e domingo", conta.

NEY MATOGROSSO NO CINEMA

A história de Ney Matogrosso vai virar filme. No fim do ano passado, a Paris Filmes anunciou que o ator Jesuíta Barbosa (32) viverá o ícone da música brasileira nos cinemas, com a produção Homem com H, cinebiografia que ainda não tem data para estrear.

A produção com direção e roteiro de Esmir Filho, acompanha a vida do cantor desde a infância à maturidade. Ney está envolvido diretamente com a produção, participando do desenvolvimento do projeto e das decisões do roteiro.