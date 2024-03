Aos 82 anos, Ney Matogrosso é internado em hospital

Ney Matogrosso foi internado no Incor (Instituto do Coração), em São Paulo, nesta semana

O cantor Ney Matogrosso está internado em um hospital de São Paulo. De acordo com o colunista Leo Dias, ele deu entrada no Incor (Instituto do Coração) na quarta-feira, 6.

Segundo a assessoria de imprensa da casa de shows Tokio Marine Hall, onde ele fará show no final de semana, ele foi ao hospital para realizar um check up de rotina. O procedimento de rotina é algo que ele faz a cada 2 anos.

O artista está com 82 anos de vida e segue ativo com seus shows inesquecíveis em várias cidades do Brasil.

Ney Matogrosso contou história com Rita Lee

O cantor Ney Matogrosso, amigo próximo de Rita Lee e Roberto de Carvalho, lamentou a morte da rainha do rock em 2023 e falou sobre seu papel na junção do casal, que ficou quase 50 anos juntos. Em entrevista ao programa 'ConexãoGlobo', ele disse sobre como estava se sentindo ao receber a notícia. "Eu não quero ficar triste. Quando recebi a notícia, tive um impacto muito forte", contou o famoso, de 81 anos.

Ele, então, contou como Lee conheceu o marido, que era guitarrista dele."Eu estava fazendo um show no beco, em São Paulo, ela foi ver, aí eu vi que ela prestou muita atenção no guitarrista", contou.

"Eu levei ele, porque eu sabia que era ele que ela queria ver. Foi instantâneo o encontro deles, instantaneamente se sentaram no piano e começaram a compor. Eu saí meio de fino, pois vi que ali a coisa já tinha acontecido", contou sobre a história de amor dos dois, que gerou três filhos e dois netos.

Em seu Instagram, ele publicou uma foto com a cantora e a atriz Mel Lisboa e escreveu: "Os segredos de liquidificador de Rita Lee, na saída do espetáculo em que Mel Lisboa a intepretava". Ele também publicou um vídeo dele cantando, enquando ela dançava no palco e afirmou: "Rita Lee viverá para sempre".