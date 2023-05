Rita Lee e Roberto de Carvalho tiveram três filhos e inúmeros hits

Cantora Rita Lee viveu cinco décadas com o amor de sua vida, Roberto de Carvalho

A cantora Rita Lee, que morreu aos 75 anos na segunda-feira, 8, teve uma história de amor e música com Roberto de Carvalho. Da relação dos dois, foram gerados os filhos Beto, Antônio e João.

O casal foi apresentado em 1976 pelo já falecido cantor Ney Matogrosso, de quem Roberto era o guitarrista. O amor colheu frutos tanto na vida quanto na arte, quando os dois lançaram mais de 10 álbuns juntos e grandes sucessos.

Em sua autobiografia, a cantora conta que se apaixonou por ele logo no primeiro encontro, quando eles foram jantar com músicos. Ele foi quem proporcionou seu primeiro orgasmo. A famosa música 'Mania de Você', que começa com o clássico trecho 'Meu bem, você me dá água na boca', teria sido escrita após uma noite de amor entre os dois e fez sucesso no período sombrio da ditadura militar no Brasil.

Em 1977, Rita estava grávida do filho mais velho, Beto Lee. Apesar de gestante, a cantora continuou usando drogas e foi presa por porte de substância ilegal. "Quer coisa mais rock and roll do que ser preso antes de nascer?", disse o filho ao 'O Globo' em abril do ano passado.

O casal só oficializou o casamento 20 anos após se conhecerem e ficaram juntos por cinco décadas. Em 2012, a cantora se aposentou da vida de rockeira para viver uma vida calma no interior de São Paulo. “Agora, vivo a velhice que sempre sonhei. Morar no mato cercada de plantas e bichos, na companhia de Roberto, meu namorado há quase 50 anos”, disse ela. Nos últimos anos, ela lutou contra um câncer de pulmão com auxílio do companheiro e filhos.

Veja fotos:

