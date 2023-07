Neto desce do carro e persegue ladrões após ser alvo de furto

Apresentador e ex-jogador Neto tenta alcançar assaltantes que roubaram celular

Na tarde desta última quarta-feira, 5, o apresentador e ex-jogador de futebol Neto foi alvo da famosa ‘gangue da pedrada’, no bairro do Morumbi, na zona sul da cidade de São Paulo. O famoso confirmou o acontecimento durante a partida entre América Mineiro e Corinthians, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Rádio Craque Neto.

O ex-jogador de futebol e Cascão, diretor do programa Donos da Bola, na Band, estavam parados em um semáforo, quando um ladrão se aproximou, quebrou o vidro do passageiro e levou um celular. Neto disse que pegou o braço do criminoso, mas não conseguiu segurar direito. O homem acabou fugindo com um comparsa.

Então, o apresentador saiu do carro e tentou alcançar o assaltante, mas não conseguiu. Algumas imagens de segurança confirmam a história apresentada pelo ex-atleta, sendo exibidas no Brasil Urgente, também da Band. Neto contou que correu cerca de 40 metros atrás dos dois, mas acabou reconhecendo que a atitude era perigosa. “Não façam isso, gente, pelo amor de Deus”, disparou o apresentador.

Já em seu programa de televisão, os Donos da Bola, Neto apareceu nesta quinta-feira, 5, completamente irritado e acabou ameaçando o ladrão. “Não tenho medo de bandido, de vagabundo, de safado, de ladrão. E você que é o chefe da quadrilha, que estava com o carro do lado, meu irmão, manda entregar o celular aqui na Band, vou mandar te pegar, vai pegar você, vai pegar sua família, vai pegar todo mundo. Você vai devolver o celular ou vai comprar outro, e vai entregar aqui na Band, na portaria. Se você não entregar, eu vou te achar. Vocês têm até segunda-feira”, disparou.

“Se eu pego aquele moleque na hora que eu puxo ele, eu piso em cima da cabeça dele. 'Ah, mas você está errado, Neto'. Dane-se que eu estou errado. O Cascão comprou o celular com o dinheiro dele. Estou errado de correr atrás do bandido. Se eu pego ele, eu não sei o que eu ia fazer, mas eu não ia ser bom para ele. Eu não estou nem aí que ele é criança, não estou nem aí que ele tem 15 anos. A sorte dele foi essa, porque eu segurei ele pelo pescoço, mas não consegui ficar. Porque se eu fico, você estava sem dente, você ia comer de sopinha, só sopa”, completou Neto.