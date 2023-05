Neto diz que não aceitaria convite para ir para Globo e expõe motivo

Comentarista Neto falou sobre posição na Band e chance de mudar de emissora

O comentarista esportivo Neto falou sobre mudar de emissora e explicou seus motivos para que isso não seja possível. Ele atualmente comanda o programa 'Donos da Bola' na Band.

Ao podcast do Mano Brown, o 'Mano a Mano', ele disse que jamais mudaria de canal e deu ênfase de que não iria para a Globo."Nunca trabalharia na Globo depois que eu me posicionei como gente na Band. A minha lealdade à Band vale muito mais três vezes o que eu ganho, que por sinal ninguém na Globo ganha o que eu ganho na Band. Nenhum comentarista ganha o que eu ganho", frisou ele.

"Jamais largaria a Band pelo que [a emissora] fez por mim e pela minha família. Se eu tenho o que tenho hoje eu devo isso a Bandeirantes, eu não devo ao Corinthians, eu não devo a ninguém", afirmou o comentarista.

O ex-jogador é conhecido pelas opiniões dadas sem rodeio sobre os clubes esportivos, diretorias e seus atletas. Diversos comentários dele viram notícia e até causam polêmica.

Recentemente, ele fez uma confissão sincera ao abordar o caso de racismo contra o jogador Vini Jr. na Espanha. "Falar hoje do racismo, o racismo está dentro da gente. Eu fui racista e muito racista, eu sou antirracista. Quando eu cuspi no rosto do Zé Aparecido [árbitro de futebol], será que se fosse um branco eu cuspiria? Esse ato nojento que eu fiz, há mais de 30 anos. O nosso país é muito racista, essa hipocrisia que a gente convive diariamente, ela é a maior hipocrisia e a falta de conhecimento", disse.

Veja: