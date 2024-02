Nathalia Dill revela situação com a filha em Família é Tudo: 'Toda madura'

Em entrevista à CARAS Brasil, Nathalia Dill falou sobre equilibrar maternidade com as gravações de Família é Tudo

Nathalia Dill, que vai estrelar a próxima novela das 19h, Família é Tudo, marcou presença no evento de lançamento da trama nesta quinta-feira, 22. Em entrevista à CARAS Brasil, durante coletiva de imprensa, a atriz falou sobre equilibrar maternidade com as gravações da obra e revelou situação com a filha de três anos, Eva, na produção: "Toda madura".

"Ela já me reconhece nas chamadas da novela, já pede para ver mil vezes. Ela está super entendendo. Uma vez perguntaram 'é a sua mãe lá na novela?', e ela fala 'não é a minha mãe, é só um personagem, é de brincadeirinha, que nem no desenho'. Ela já responde [risos], toda madura", compartilhou Nathalia Dill , que teve sua primogênita em 2020.

Afastada das novelas desde A Dona do Pedaço, de 2019, a atriz atuou na telenovela do Globoplay Guerreiros do Sol depois de se tornar mãe e estreia sua primeira trama aberta após a maternidade com Família É Tudo. "Acho que essa realmente é a primeira vez que estou gravando uma novela aberta, tendo que ir ao ar, sendo mãe. É a primeira vez com tudo circulando junto", declarou ela.

Equlibrando a carreira com os momentos ao lado da filha, Nathalia Dill explicou como está a rotina com as novas gravações. "Guerreiros do Sol foi como uma prévia, tipo 'vai se preparando'. E agora é isso, todo tempo que dá de espaço eu tento ficar com ela".

Leia também: Ana Hickmann rebate Alexandre Correa após empresário afirmar estar sem dinheiro

"Ela mesma falou 'a mamãe vai trabalhar toda hora', 'de novo? Mas você está trabalhando muitas vezes'. Ela está com três anos, mas já fala isso tudo desde os dois. O negócio é seríssimo", brincou a atriz de Família É Tudo. Na nova trama das 19h, que estreia em março, Nathalia Dill vai viver a personagem Vênus Mancini.