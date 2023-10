Não foi a primeira vez! Relembre os looks caríssimos que Marina Ruy Barbosa já vestiu

Marina Ruy Barbosa chamou a atenção da web com o preço de seu look para comparecer ao casamento de Ronaldo e Celina Locks

Marina Ruy Barbosa (28) chamou a atenção da web com o preço de seu look para comparecer ao casamento de Ronaldo (47) e Celina Locks. Para a ocasião, a modelo apostou em um vestido que custa cerca de R$ 45 mil. Essa, porém, não foi a primeira vez que a atriz usou peças de alto valor. Relembre os looks caríssimos que Marina Ruy Barbosa já vestiu.

Em novembro de 2022, Marina Ruy Barbosa esbanjou sofisticação com um look assinado pela grife Gucci. Com um top branco com ombreiras avaliado no site da grife em cerca de R$ 11,5 mil, luvas encontradas na revenda por R$ 2,5 mil e brincos que custam mais de R$ 9,7 mil, o valor da combinação, que ainda conta com uma saia rendada, passa dos R$ 23,7 mil.

Já em 2019, a modelo chamou a atenção ao ostentar peças caríssimas da mesma grife para marcar presença em uma festa de lançamento. Com um valor somado de R$ 26 mil para o look, Marina Ruy Barbosa usou um vestido xadrez vermelho de R$ 16,8 mil e uma bolsa de couro preta de R$ 9,6 mil.

Quando a atriz participou da entrega do Emmy Internacional, ela também ostentou luxo ao comparecer ao evento com um vestido da marca Valentino avaliado em R$ 84 mil. Antes da premiação, Marina Ruy Barbosa tinha desfilado com uma peça da grife Dolce & Gabbana, de cerca de R$ 26 mil. As informações são do portal Extra.

A modelo também já escolheu itens caríssimos no quesito de acessórios. Marina Ruy Barbosa chamou a atenção ao surgir com look básico e bolsa de R$ 45 mil em aeroporto, além de aparecer com mala de R$ 23 mil e combinação de moletom laranja em uma ponte-aérea. A atriz também aproveitou a presença em um evento de moda para apostar em uma sandália de salto de R$ 8 mil com um vestido preto nada básico.