Quem é a irmã de Luan Santana? Amiga de Yasmin Brunet, Bruna trabalha com o cantor

Irmã de Luan Santana, Bruna Santana já foi noiva de jogador de futebol

O cantor sertanejo Luan Santana (32) se tornou assunto após aparecer ao lado de Yasmin Brunet (35) e levantar suspeitas de um possível romance. A modelo estaria em diversas ocasiões envolvendo o artista pois é muito amiga de Bruna Santana (27), irmã do músico que muitos ainda não conhecem.

Bruna Domingos Santana é sul-matogrossense assim como o irmão, porém seguiu passos diferentes de Luan Santana em sua carreira . Formada em administração de empresas, ela fez curso de Gestão de Moda é empresária, influenciadora digital e também trabalha ao lado do sertanejo.

A empresária trabalha no escritório de Luan Santana, responsável por cuidar de suas composições, regravações, convidados para eventos e questões que possam envolver o setor jurídico. Hoje, ela acumula cerca de 860 mil seguidores em seu perfil do Instagram.

Leia também:Por que Luan Santana e Yasmin Brunet têm aparecido tanto juntos? Entenda

Ela também já investiu na carreira de atriz, quando se mudou para São Paulo com o objetivo de cursar a escola de atores Wolf Maya, grande referência no Brasil. Apesar do interesse pela arte, ela já afirmou não ter intenção de seguir carreira como cantora, assim como seu irmão.

Quanto aos relacionamentos amorosos, a irmã de Luan Santana já foi apontada como affair de Lucas Lucco, em 2013, porém, o relacionamento nunca foi confirmado. Entre 2018 e 2019, ela namorou o sertanejo Breno, da dupla com Caio César, que ela conheceu durante um show do irmão.

Bastante discreta quanto à vida pessoal, Bruna assumiu o relacionamento com Raphael Veiga, jogador de futebol, em julho de 2020. Cerca de um ano depois, em outubro de 2021, eles ficaram noivos, porém, cerca de quatro messes depois, ela anunciou o fim da relação.

A última publicação de Bruna conta com um comentário da amiga, Yasmin Brunet, que falou sobre o novo visual da empresária. "É sobre levar a referência de cabelo junto, por isso o bartozinho na última foto [risos]", escreveu a modelo.

CONFIRA FOTOS DE BRUNA, IRMÃ DE LUAN SANTANA: