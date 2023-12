Nando Cunha expõe falsa acusação nos bastidores da Globo: "Engoli o choro"

Nando Cunha expõe falsa acusação nos bastidores das gravações de 'Travessia'; história só foi revelada ao público agora

Em um relato corajoso, o ator Nando Cunha contou que foi vítima de uma acusação falsa nos bastidores das gravações de Travessia, um de seus maiores sucessos na Globo. O desabafo foi publicado neste sábado (30).

"Antes gravar essa cena, que pra mim foi a melhor que fiz na novela (todo mundo repete esses gestos quando me vê na rua), o diretor-geral da novela me chama numa sala para conversar comigo por uma acusação da equipe de caraterização, de ter sido “agressivo” com a equipe dela", começou ele.

O artista contou que ficou abalado com a situação. "Acusação essa que provei não ter sido verdadeira Só em chamado pelo diretor-geral a perna tremeu. Mas em tudo na vida da gente, tive que engolir o choro e criei essa cena e esses bordões na hora. Do zero. Tive que maquiar minha tristeza e daí fazer uma cena alegre", relatou ele.

Ao final, Nando Cunha lembrou que nem tudo acaba sendo revelado ao público. "Muitas dessas coisas, como dizem nas ruas, a Globo não mostra. Mas fica marcado na vida da gente", declarou ele emocionando os seguidores.

Veja o relato e a cena:

Ator brilhou em 'Nosso Sonho'

Com 30 anos de carreira, o ator Nando Cunha (57) afirma ter encontrado o melhor trabalho de sua carreira. Na pele de Claudino de Souza, pai de Buchecha (48), ele estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 21, em Nosso Sonho, cinebiografia da dupla sucesso dos anos 90, Claudinho e Buchecha.