Namorar o ex da irmã? Atores entregam origem de novo filme

Juliana Didone, Igor Angelkorte e Cleo estrelam filme O Amor Dá Voltas, nova comédia romântica nacional

O que você faria caso se apaixonasse pelo ex-namorado da sua irmã? É essa situação inusitada que a comédia romântica O Amor Dá Voltas explora, com grandes nomes como Cleo (40), Juliana Didone (38) e Igor Angelkorte (35) no elenco. Em conversa com a TV Caras, os atores responderam o que fariam caso o inusitado triângulo amoroso acontecesse na vida real.

"Na minha personalidade eu ia querer ir para longe da minha paixão e da minha irmã, para ver se esfriava o meu sentimento", começou Juliana Didone. Para ela, a situação é até difícil de imaginar. "Não sei se eu ia aguentar falar: 'Irmã, estou obcecada pelo seu ex-namorado'. Eu não consigo nem pensar nisso com uma amiga, ainda mais com irmã."

Já Angelkorte diz que precisaria tirar um tempo para reflexão. "Eu ia querer respirar, meditar e recuar para poder ver a situação. Abrir um espaço também para que as irmãs possam se compreender, dialogar e eu ter maior lucidez para entender qual é a minha intenção."

Na trama, o ator vive André, um jovem médico que retorna ao Brasil após um ano trabalhando na África. Ao chegar em solo brasileiro, ele descobre que havia trocado cartas de amor não com sua namorada de longa data, mas sim com a irmã da moça. O longa-metragem foi produzido e dirigido por Marcos Bernstein, que estreia no gênero de comédia romântica com a produção.

"O filme é um condensado da vida, uma coisa que a gente levaria anos para realizar, na ficção acontece de uma cena para a outra. É uma montanha-russa assistindo ao filme", acrescenta Angelkorte sobre a produção nacional, que estreou nos cinemas nesta quinta-feira, 22. Para Didone, o filme é emocionante porque as personagens não tentam evitar os conflitos. "Os personagens não fogem, eles se juntam ao problema, eles vão para o centro do problema", completa.

ASSISTA À ENTREVISTA DO ELENCO À CARAS