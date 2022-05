Namorada de Conrado lamenta falta do cantor: ''Sinto saudade toda noite''

Anna Moraes falou da falta que o namorado, o cantor Conrado, está fazendo em seu dia a dia

Nesta quarta-feira, 18, Anna Moraes, namorada de Conrado (33), dupla com Aleksandro (1987 - 2022), usou suas redes sociais para desabafar sobre a falta que está sentido do amado, internado desde o acidente de ônibus que aconteceu no último dia 7.

Em seus stories, a morena publicou um clique antigo, onde aparece abraçada com o amado e falou das dificuldades que está sendo ficar longe do cantor por tanto tempo.

"Tô te vendo todo sia, mais sindo saudade toda noite! Meu peito aperta de não estar com você o tempo todo. O que me conforta é saber que logo isso vai acontecer, a gente vai ficar juntinho como sempre foi", iniciou ela.

Em seguida, ela atualizou o estado de saúde de Conrado: "Na medida do possível,você está bem e se recuperando cada dia que passa.", disse ela completando: "Eu te amo tanto vida... Sinto sua falta todo instante. Sinto falta de conversar com você toda hora, porque mesmo quando você estava viajando, a gente se falava o tempo todo."

"Ta doendo por dentro. Eu louvo e agradeço a Deus pela sua vida. Por você estar vivo! Não quero parecer ingrata, mas hoje tá difícil... Tudo o que eu queria agora era estar em sua companhia. Deitada ao seu lado, cuidando de você vida! Eu só queria estar com você", finalizou ela, emocionada.

