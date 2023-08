Nah Cardoso e Pe Lu já haviam terminado antes. Relembre a trajetória do ex-casal!

O relacionamento entre Nah Cardoso e Pe Lu chegou ao fim nesta segunda-feira, 2. Relembre a trajetória do casal que já havia terminado uma vez!

Nesta quarta-feira, 2, a influenciadora digital Nah Cardosoanunciou o fim de seu relacionamento com o cantorPe Lu, da banda Restart. A notícia do término veio logo após o retorno do grupo de sucesso do qual o músico fazia parte. Contudo, essa não é a primeira vez que o casal termina.

Em participação do podcast PodDelas em maio de 2021, Nah contou a sua história com Pe Lu e deu detalhes sobre como eles se conheceram. Tudo iniciou em 2008, 15 anos atrás, quando nenhum dos dois era famoso. A influenciadora contou que ela estava na escola e o cantor trabalhava como promoter de shows quando eles se conheceram.

"Uma das minhas melhores amigas da época da escola ia pegar um cara do Orkut. E dai ela [falou]: 'Amiga, vamos comigo em um show'. Ainda estava começando esse movimento muito fortes de bandas independentes. E eu falei: 'Beleza, vamos lá' e eu fui para segurar vela", iniciou Nah.

O ex-casal se conheceu através do ficante da amiga de Nah, já que o garoto era muito amigo de Pe Lu. Segundo a influenciadora, essa amizade foi essencial para eles ficarem a primeira vez logo na noite que eles se conheceram. Ela também admitiu que o músico chamou a sua atenção à primeira vista. "Eu falei: 'Nossa, que menino gatinho'", revelou ela.

Logo depois daquela noite, os dois se adicionaram em suas redes sociais e, após um tempo conversando, eles iniciaram um relacionamento bem adolescente e fofinho. "Dali a gente foi se beijar no cinema, coisa de menininhos, sabe?", contou Nah.

Contudo, o relacionamento não era uma exclusividade para ambos na época. "Eu sei que eu não era a única e eu também pegava outros caras. Mas assim, meu amor era por ele", admitiu.

O casal ficou junto por um bom tempo durante a adolescência, mas acabou terminando quando Pe Lu passou a se dedicar à banda Restart, que foi um grande sucesso na época de seu lançamento. "Quando começou a Restart, eu não aguentei o tranco. Era muita mina em cima [dele]", desabafou a influenciadora.

Os dois só voltaram a ficar juntos anos depois, entre 2015 e 2016, quando a banda já havia acabado e Nah Cardoso já tinha consolidado seu nome na internet. "A gente se reencontrou e ficou horas, da noite até as 10 horas da manhã, conversando direto da vida, do que tinha acontecido nesses anos", relatou ela, que também disse que tinha um pressentimento de que eles voltariam a ficar juntos.

Após muita conversa e reflexão, Nah e Pe Lu decidiram embarcar novamente neste relacionamento, desta vez mais velhos e maduros. Os dois permaneceram juntos por volta de 7 anos e chegaram até a se casar em uma pequena cerimônia celebrada em Las Vegas. Contudo, o relacionamento chegou ao fim logo após o retorno da banda Restart.

