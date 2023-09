Murilo Rosa lamenta a morte do pai: "Não imagino a minha vida sem você"

O ator Murilo Rosa prestou uma comovente homenagem nas redes sociais ao falar sobre a morte de seu Odair

Murilo Rosa usou as redes sociais neste sábado, 16, para dividir uma triste notícia com seus seguidores: a morte de seu pai, Odarir Rosa. O ator compartilhou uma sequência de cliques com o pai e prestou uma comovente homenagem para ele.

"Pai. Eu não estou preparado para perder você. Eu morria de medo desse momento chegar e ele chega né? É muito duro, estranho, bruto. Mas esse momento chegou e você estava nos braços do amor da sua vida, da sua Maria, da sua senhora, de nossa senhora", começou o texto.

Em seguida, Murilo rasgou elogios para o pai. "Eu não perderei você nunca, você estará comigo pra sempre. Você é o melhor pai do mundo e que benção ter sido educado e criado por você. Que alegria a minha conviver com alguém tão carismático, tão bondoso, tão figura e tão especial. Que parceria exemplar nós temos. Quantas celebrações tivemos juntos, pai, que único. Um exemplo de como tem que ser um pai e um filho. Conversar com você é como conversar com Deus, e o “Pai nosso” agora pra mim tem esse significado: 'Pai nosso que estais nos céus'".

"Obrigado por me ensinar o significado da palavra ENTUSIAMO, que é ter Deus dentro de si e ter a capacidade de realizar e transformar. Pai, você realizou e transformou nossas vidas, você nos deu tudo. O seu amor, o seu carinho, o seu incentivo, as suas palavras sempre foram pra mim um Porto Seguro. Estamos juntos sempre e pra sempre, porque conviver com você é tornar a nossa vida única. Te amo tanto, mas tanto que eu nem sei como escrever isso. Não imagino a minha vida sem você, por isso continuarei sem imaginar. Você está comigo e com nossa família sempre!", acrescentou.

O ator seguiu o texto relembrando algumas conquistas de seu Odair. "Tudo é muito estranho, sentimento louco, mas uma certeza: GRATIDÃO te estar sempre com você. Realizamos tudo, pai, e juntos! Fizemos tudo. Você trabalhou tanto, ralou como um guerreiro e no auge do seu sucesso como empresário, você ainda se formou aos 35 anos em direito, seu sonho. Você fez acontecer. Você viu, participou e presenciou tudo. Filho, irmão, Pai, Avô, Sogro e bisavô. Cara, que foda você é, você é mesmo “o cara”, seu Odair!".

"A sua simplicidade é emocionante e o meu agradecimento por ter você, sempre será eterno. Que orgulho o meu em falar que sou filho do seu Odair e Dona Maria Luiza. Meu amor eterno por você, pai!

Deus escolheu esse momento. Eu não queria. Eu lutei contra e conseguimos várias vezes, mas a Sua vontade foi mais forte. Ninguém luta contra a vontade de Deus. E Deus te recebe da mesma forma poderosa como você sempre nos recebeu. Obrigado, pai. Te amo pra sempre! Obrigado, seu Odair!", finalizou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Rosa (@murilorosa_oficial)

Filho de Murilo Rosa surge gigante em viagem de férias com o pai

Distante das telinhas, o ator Murilo Rosa está aproveitando para curtir muitos momentos em família! O artista surpreendeu ao publicar um clique de uma viagem ao lado do primogênito Lucas, que já está com 16 anos. O garoto é fruto do relacionamento com a modelo e apresentadora Fernanda Tavares. Veja as fotos!