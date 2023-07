Filho de Murilo Rosa surge gigante em viagem de férias com o pai: “Cresceu muito”

Aos 16 anos, primogênito de Murilo Rosa surpreende ao surgir mais alto do que o pai em rara aparição juntos

Distante das telinhas, o ator Murilo Rosa está aproveitando para curtir muitos momentos em família! Nesta terça-feira, o artista surpreendeu ao publicar um clique de uma viagem ao lado do primogênito Lucas, que já está com 16 anos. O garoto é fruto do relacionamento com a modelo e apresentadora Fernanda Tavares.

Em seu perfil oficial do Instagram, Murilo contou que decidiu fazer uma viagem a sós com o filho mais velho para Nova York, nos Estados Unidos, assim como seu pai fez em sua juventude. Na sequência, o ator publicou diversos registros do primeiro dia de aventuras entre pai e filho, com selfies em alguns pontos turísticos.

“Primeiro dia em NY com louvor. Etapas cumpridas, Lucas se divertiu e algumas aventuras poderosas… pega bicicleta, guarda bicicleta, pega de novo… andamos pela ciclovia do rio Hudson”, Murilo legendou a publicação e agradeceu a companhia de Lucas: “Comida boa, companhia top. Te amo, filhão. Tamo junto!!!!”, o pai coruja se derreteu.

Mas os seguidores de Murilo ficaram impressionados com o tamanho do garoto, que já aparece mais alto que o pai entre os registros: “Lucas tá mais alto que você, hein? Cresceu muito”, escreveu um admirador. “E eu vi essa criança nascer… como pode?”, brincou um amigo do ator. “Tal pai, tal filho!! Lindos”, elogiou uma seguidora.

Vale lembrar que além de Lucas, Murilo também é pai de Artur, que está com 10 anos. O menino também é fruto da relação com Fernanda Tavares, com quem o ator trocou alianças há cerca de 16 anos, quando protagonizava a novela da Globo 'Desejo Proibido'.

Murilo Rosa coloca mansão milionária à venda nos Estados Unidos:

Parece que o ator Murilo Rosa e a esposa Fernanda Tavares estão com novos planos na vida pessoal e isso inclui mudança para uma casa nova. Os dois acabam de colocar à venda a mansão da família na Flórida, nos Estados Unidos. A casa possui 4 quartos, 4 banheiros e fica localizada em um condomínio luxuoso próximo aos parques da Disney.